CALCIOMERCATO FIORENTINA, DUE COLPI VICINISSIMI

Il calciomercato Fiorentina è tra i più attivi in questa sessione invernale. I Viola hanno acquistato Folorunsho dal Napoli in prestito per rinforzare il centrocampo mentre in difesa è arrivato Pablo Mari direttamente dal Monza. La società gigliata però insiste sul calciomercato e vuole portare altri calciatori in rosa. Uno di questi è Zaniolo dall’Atalanta, un affare che si è sbloccato con l’arrivo di Maldini in nerazzurra: così facendo, la società bergamasca ha potuto dare il via libera.

Una volta svolte le visite mediche, Zaniolo potrà recarsi in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina, la sua sesta squadra con cui ha giocato con i Professionisti dopo Entella, Roma, Galatasaray, Aston Villa e Atalanta.

Per Nicolò sarà una grande occasione per dimostrare il suo talento dopo l’ennesima parentesi in chiaroscuro, con poche ma importanti gioie come la rete contro la Roma da grande ex oppure il gol decisivo siglato contro il Cagliari.

Ma non finisce qui per il calciomercato Fiorentina che ha preso anche anche Ndour, in uscita dal Paris Saint Germain. L’ex Benfica e Brescia è stato acquistato per 5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita in favore del club parigino.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, DISTANZA PER FAGIOLI

Il calciomercato Fiorentina galoppa con ottimismo verso la chiusura di lunedì sera. Oltre a Zaniolo e Ndour, c’è anche da capire il discorso Fagioli: c’è l’intesa col calciatore mentre manca quella con la Juventus che ha ricevuto anche l’offerta del Marsiglia.

Quello che sta cercando di fare il club francese è proporre il prestito senza obbligo di riscatto, motivo per cui la Juve non sta tenendo in considerazione questa proposta. La Vecchia Signora vorrebbe infatti cederlo a titolo definitivo.

Ormai è sempre più fuori dalle gerarchie di Thiago Motta, ma i 20 milioni chiesti dalla Juventus sono considerati veramente troppo alti per gli standard della Fiorentina, che però possono spingere sulla volontà del giocatore.