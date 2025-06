Calciomercato Fiorentina News: l'esterno dei sardi è sul taccuino dei dirigenti Viola. In attacco l'angolano saluta, si punta al 2007 (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, ZORTEA NEL MIRINO

Il calciomercato Fiorentina news vuole provare l’assalto a Zortea del Cagliari. L’esterno rappresenterebbe un ottimo innesto per Stefano Pioli, ma i rossoblu non voglio regalare uno degli esterni dal rendimento migliore nell’ultimo campionato.

Il prezzo fissato per l’ex Frosinone è di 10 milioni di euro: i sardi lo hanno acquistato per la metà e con i 6 gol realizzati ha naturalmente accresciuto il proprio valore. L’alternativa è Fortini, già in rosa e reduce dal prestito alla Juve Stabia.

I Viola fin qui hanno già messo a referto diversi colpi, a partire da Fazzini per il centrocampo, Dzeko e il riscatto di Gudmundsson per il reparto offensiva e infine Viti in difesa, accrescendo così il valore numerico e tecnico della rosa.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, CAMBIO IN ATTACCO

Il calciomercato Fiorentina news deve gestire anche alcune cessioni. In primis ci sarebbe da risolvere la grana Nzola con l’angolano che sta cercando di voltare definitivamente pagina dopo l’esperienza a Firenze. A proposito, occhio all’interessamento del Genoa che potrebbe affondare il colpo.

Il club toscano ha messo nel mirino Sulayman Jallow come sostituto, centravanti classe 2007 del Rimini con cui ha raggiunto la doppia cifra nel campionato Primavera. Su di lui però ci sono anche Napoli e Bologna come concorrenza.

I Viola cercheranno infine un centrocampista centrale con compiti di regia, in modo tale da permette a Pioli di fare il suo gioco. Il nome in pole position è senza dubbio Bennacer del Milan, ma la trattativa è ancora da avviare.