Calciomercato Fiorentina/ Nuovo allenatore: Italiano favorito dopo addio Gattuso

Vincenzo Italiano sarebbe l’allenatore scelto dalla Fiorentina dopo la separazione a sorpresa da Gennaro Gattuso. Secondo le ultime voci di calciomercato, il tecnico dello Spezia, pur avendo rinnovato con i liguri poche settimane fa, è allettato dall’offerta della Viola. Certo, non sarà facile sciogliere il legame con il club che ha portato a una fantastica salvezza nella stagione appena conclusa. La società di Commisso dovrebbe riconoscere un indennizzo per avvalersi di Italiano, ma lo Spezia non vorrebbe lasciar partire il tecnico con il quale ha concordato una crescita graduale del club, a partire dal prossimo campionato.

La nuova proprietà americana, infatti, ha dei progetti ambiziosi e vorrebbe svilupparli con Italiano. Il presidente Platek ha inserito nel rinnovo con l’allenatore una clausola da un milione di euro, ma le due dirigenze sarebbero già al lavoro per cercare di risolvere la situazione, magari inserendo una contropartita tecnica che andrebbe a rinforzare lo Spezia. Le due società hanno buoni rapporti ed è possibile che, entro breve, venga trovata una quadra, anche per permettere ai liguri di trovare una soluzione alternativa a Italiano, cioè un tecnico che possa sposare un progetto piccolo ma ambizioso.

Calciomercato Fiorentina, le alternative per la panchina

Nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo, la Fiorentina potrebbe virare su un altro allenatore giovane. Fabio Liverani, già calciatore viola dal 2006 al 2008, con cui raggiunse una semifinale di Coppa Uefa e una qualificazione in Champions League, avrebbe il profilo giusto per sedere sulla panchina gigliata: giovane, con idee di gioco moderne, senza grandi pretese economiche e tecniche. La piazza, però, potrebbe storcere il naso visto che i risultati recenti di Liverani non sono stati particolarmente brillanti. Esonerato a Parma nell’ultimo campionato, con la squadra poi retrocessa, stesso destino avuto con il Lecce nel campionato 2019-2020, seppur fu subito bravo a risalire dalla cadetteria nell’anno seguente.

Un altro nome che interessa alla Fiorentina, secondo i rumors di calciomercato, è quello di Paulo Fonseca, ma l’ingaggio del portoghese non sarebbe in linea con i parametri imposti da Commisso, anche se il tecnico ex Roma piace per il profilo internazionale e per la sua signorilità. Più defilata la candidatura di Rudi Garcia, ma quello del tecnico francese potrebbe essere il nome ideale se non si dovesse arrivare a Italiano, perché riassumerebbe in sé tutte le caratteristiche cercate da Commisso, con in più una superiore caratura europea.



