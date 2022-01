CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Pradè: “Isco è fortissimo ma noi non siamo su di lui”

In questa sessione di calciomercato invernale la Fiorentina sembra essere la squadra che si è e si sta muovendo meglio rispetto alle altre compagini del nostro campionato. I rumors dei giorni scorsi avevano inoltre rivelato il potenziale interesse dei viola nei confronti di Isco, classe 1992 in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid. Tuttavia, in occasione della presentazione di Krzysztof Piatek, prelevato dall’Hertha Berlino, il dirigente Daniele Pradè ha voluto fare chiarezza in merito a queste voci.

Il direttore sportivo dei toscani ha spiegato: “Siamo tutti molto contenti di essere qui e di presentarvi Kris. In questi giorni ci sono state tantissime voci su Isco, ma noi non sappiamo neanche chi siano gli agenti. E’ un calciatore fortissimo, ma non siamo su di lui. Siamo stati bravi e rapidi a completare la rosa con i due giocatori che servivano. Tutto quello che faremo da qui al 31 gennaio sarà accontentare o cercare di accontentare i giocatori che sono scontenti del proprio minutaggio. E’ capitata l’opportunità di prendere Piatek fin dal periodo prefestivo, lui era in Italia e abbiamo avuto modo di parlare. Siamo contenti, aveva altre situazioni ma ha scelto noi.”

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LA PRESENTAZIONE DI PIATEK

Questi frenetici giorni di calciomercato hanno dunque portato alla Fiorentina anche un nuovo attaccante come Piatek. L’ex milanista nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha parlato dei suoi obiettivi per la nuova avventura da vivere in Italia: “In Italia sono stato bene e sono felice di essere tornato, ringrazio la Fiorentina per la fiducia e ora voglio mostrare il mio valore. Qui spero di esultare tante volte. C’è un grande progetto qui, la squadra gioca un calcio offensivo: io sono un attaccante che vuole segnare e questo per me è molto importante. Genoa? Non ne voglio parlare tanto, è sempre nel mio cuore, ho fatto tante cose giuste e belle lì ma ora sono qui alla Fiorentina, felice ed ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. Jovetic è un mio grande amico. Con lui ho un grande rapporto ed ci ho parlato tante volte di come fosse la situazione alla Fiorentina. Mi ha detto solo cose positive, ed anche per questo sono qui. Voglio fare tanti gol in Italia perché desidero fare tante cose belle con la Polonia. Ci sono Lewandowski e Milik ma penso che posso giocare anche insieme a loro. Vediamo quel che succederà perché disputeremo i play-off contro la Russia: voglio esserci e in grande forma.“

