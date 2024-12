CALCIOMERCATO FIORENTINA, IL DOPO BOVE PUÒ ESSERE CRISTANTE

Sta entrando nel vivo anche il calciomercato Fiorentina con la squadra di Palladino che è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire lo sfortunato Edoardo Bove che non potrà più scendere in campo con la maglia della Viola. In questi giorni, Pradè sta sondando il terreno per cercare di capire la fattibilità di varie operazioni che dovrebbero completare il reparto aggiungendo dinamismo e fisicità all’interno di un centrocampo prevalentemente qualitativo.

DIRETTA/ Fiorentina Udinese (risultato finale 1-2): la decide Thauvin! (Serie A, 23 dicembre 2024)

Il nome delle ultime ore è quello di Bryan Cristante che ha perso la titolarità nella Roma ed è stato messo ai margini del progetto di Ranieri che non lo considera più un punto fermo e potrebbe lasciarlo partire già a gennaio. L’operazione difficilmente si realizzerà a titolo definitivo con entrambe le squadre che potrebbero cercare un’opzione di prestito con eventuale diritto o obbligo di riscatto per provare a rilanciare anche la carriera dello stesso Cristante che attende paziente in un ambiente che lo ha ormai messo ai margini.

Diretta/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato finale 2-0): Mutandwa fa doppietta! (23 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, FOLORUNSHO RIMANE UN’OPZIONE PER IL CENTROCAMPO

I nomi in entrata osservati dal calciomercato Fiorentina sono già numerosi soprattutto all’altezza del centrocampo dove proseguono i contatti per provare a strappare Folorunsho al Napoli e colmare il vuoto lasciato da Bove.

Il Napoli gli ha concesso un basso minutaggio e il calciatore vorrebbe trovare una squadra in grado di garantirgli la giusta centralità anche per puntare a conquistare le grazie di Luciano Spalletti che, durante lo scorso Europeo, ha dimostrato di apprezzare particolarmente le sue qualità. L’operazione potrebbe svilupparsi sulla base del prestito fino alla fine di questa stagione con un eventuale riscatto da concordare a giugno alla scadenza di questo prestito con il Napoli che vorrebbe ottenere una plusvalenza da utilizzare nel suo calciomercato in entrata.

Diretta/ Vitoria Guimaraes Fiorentina (risultato finale 1-1): pareggia Mandragora! (19 dicembre 2024)