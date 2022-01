CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Torino su Amrabat, Callejon vuole garanzie e Kokorin…

La Fiorentina è certamente la società che si è mossa meglio fino a questo momento della sessione di calciomercato invernale avendo potenziato l’organico inserendo in rosa quegli elementi di cui mister Italiano aveva più bisogno per affrontare nel migliore dei modi il prosieguo della stagione. Ora però i viola si ritrovano a dover sfoltire l’elenco dei propri tesserati lasciando partire quei calciatori destinati a non trovare spazio in campo con una certa continuità, preferendo dunque tentare un’avventura altrove.

Chi potrebbe dire prematuramente addio ai gigliati è Josè Maria Callejon, sotto contratto fino al giugno del 2022 e cioè al termine della stagione attualmente in corso. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il procuratore dello spagnolo, l’agente Alessandro Moggi, nella giornata di ieri sarebbe stato avvistato presso il centro sportivo della Fiorentina con l’obiettivo di chiedere al club garanzie riguardo all’impiego in campo del proprio assistito, rimasto chiuso dall’arrivo di Jonathan Ikoné dal Lille.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Ci sono anche altri due calciatori che dovrebbero dire addio alla Fiorentina già in questa finestra di calciomercato di gennaio. Uno di questi è il marocchino Sofyan Amrabat che, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, è seguito con grande insistenza dal Torino del tecnico Juric. Discorso diverso poi per Aleksandr Kokorin che, dopo aver effettuato appena dieci allenamenti rimanendo per lo più in infermeria, verrà ceduto al primo offerente.

