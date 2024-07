CALCIOMERCATO FIORENTINA, GUDMUNDSSON E COLPANI SONO I PREFERITI PER LA TREQUARTI

Il calciomercato Fiorentina è giunto ad un punto cruciale e vuole iniziare a chiudere delle trattative per consegnare, il prima possibile, una rosa completa a Raffaele Palladino pronto a mostrare le sue qualità sulla nuova panchina. Commisso è innamorato di Andrea Colpani ma la trattativa con il Monza rimane complicatissima e perciò, la Fiorentina, sarà obbligata a trovare nuove strade per non trovarsi senza il trequartista. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Albert Gudmundsson del Genoa che rimane uno dei preferiti e più ricercati di questo calciomercato anche se i rossoblù non lo cedono per meno di 30 milioni di euro.

Sul fantasista islandese è forte l’interesse dell’Inter che lo segue da diverse settimane ma ha bisogno di cedere per liberare lo spazio e affondare il colpo decisivo per Gudmundsson. Il calciomercato Fiorentina ci prova e sonda il terreno con l’idea di provare a prendere Gudmundsson in prestito con un obbligo di riscatto che possa soddisfare le richieste del club ligure.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, SANDI LOVRIC E CESARE CASADEI SONO I NOMI PER IL NUOVO CENTROCAMPO

Rimane un punto interrogativo il centrocampo della viola che dovrà ancora intervenire sul calciomercato per completare la sua squadra e far fronte agli addii di Bonaventura, Castrovilli, Duncan e Arthur. Il nome già noto è quello di Sandi Lovric dell’Udinese che la Fiorentina valuta dai 6 agli 8 milioni di euro contro la richiesta dei friulani che si aggira intorno ai 12 milioni di euro ma che potrebbe ridursi e chiudere la trattativa nei prossimi giorni.

La suggestione delle ultime ore riguarda l’ex Inter Cesare Casadei che non è stato convocato da Enzo Maresca per la tournée con il Chelsea che vorrebbe fargli fare almeno un altro anno in prestito prima di decidere il futuro del centrocampista italiano.