CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Ufficiale Arthur Cabral, avrà lo stesso numero di Vlahovic

CALCIOMERCATO FIORENTINA: UFFICIALE ARTHUR CABRAL

La Fiorentina è senza ombra di dubbio la squadra che si è mossa di più in questa sessione di calciomercato invernale. Cominciata la finestra con il botto grazie agli arrivi di Ikoné e Piatek, i toscani hanno tuttavia effettuato un importantissimo movimento in uscita cedendo Dusan Vlahovic alla Juventus per un’operazione da 75 milioni di euro complessivi. Al fine di sostituire il ventiduenne, i viola hanno acquistato subito Arthur Cabral dal Basilea, punta brasiliana che vestirà proprio il numero 9 lasciato vagante dal serbo.

Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club di Commisso: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Mendonça Cabral dal FC Basel 1893. Cabral, nato a Campina Grande (Brasile) il 25 aprile 1998, con la maglia del Basilea ha finora collezionato 65 gol e 17 assist in 106 partite tra Campionato svizzero, Coppa di Svizzera, Europa League e Conference League, di cui è attualmente capocannoniere. Nel corso della sua carriera ha indossato, anche, le maglie dello Ceará Sporting Club e del Palmeiras.”

CALCIOMERCATO FIORENTINA: LE MANOVRE DEI TOSCANI

Il calciomercato invernale si concluderà ufficialmente in appena due giorni ed in casa Fiorentina si ragione sulle ultime mosse da effettuare. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i tifosi viola non hanno preso bene la partenza di Vlahovic, tanto meno in direzione Juventus. Il compito a cui è chiamato il neo arrivato Arthur Cabral è quindi molto difficile da affrontare sin dai primissimi passi con la nuova squadra ma il ventitreenne brasiliano in questa stagione vanta già ben 27 reti segnate ed 8 assist vincenti offerti per i compagni in 31 presenze tra campionato e coppe varie.

