CALCIOMERCATO FIORENTINA, TIRA E MOLLA CON LA JUVENTUS PER FAGIOLI

Il calciomercato Fiorentina sta volgendo al termine e i viola sono alla ricerca dell’ultimo colpo che possa completare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino per questa ultima parte di stagione. Dopo l’arrivo di Folorunsho, Pradé sta cercando un centrocampista in grado di giocare in mediana e arricchire un reparto attualmente in difficoltà per via delle noie fisiche di Cataldi. Il preferito dalla società toscana rimane Nicolò Fagioli che è di proprietà della Juventus ma si trova sul mercato alla ricerca di una sistemazione che possa rilanciare la sua carriera e portare una plusvalenza nelle casse dei bianconeri.

Secondo Gianluca Di Marzio, il calciomercato Fiorentina vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con un diritto di riscatto ma i bianconeri vorrebbero monetizzare la cessione di Fagioli e cercano una situazione a titolo definitivo che possa far entrare una piena plusvalenza per quello che è un calciatore cresciuto nel vivaio della Juventus.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, BIRAGHI ANDRÀ AL TORINO

La notizia della mattinata per il calciomercato Fiorentina è quella dell’addio del capitano Cristiano Biraghi che diventerà un nuovo calciatore del Torino nelle prossime ore salutando un progetto nel quale non è mai stato davvero centrale. I rapporti tra Biraghi e Palladino hanno complicato questa situazione con i capitano dei viola che è stato messo fuori rosa in vista di un calciomercato di gennaio che lo ha visto vicino al Napoli prima di chiudere con il Torino. Il club granata è andato forte su Biraghi dopo la partenza di Vojvoda e ha chiuso l’operazione in prestito con un diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, a fine stagione.

L’incognita sull’ex Inter è l’integrità fisica soprattutto dopo una prima metà di stagione dove non è praticamente mai sceso in campo e potrebbe aver perso la fisicità che lo ha portato ad affermarsi a Firenze.