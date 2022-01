CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Valigie in mano per Kokorin, Amrabat e Benassi

La finestra di calciomercato invernale è ufficialmente cominciata in questo primo lunedì di gennaio ma intanto diverse squadre del nostro campionato si sono già da tempo attivare per sistemare le loro rose, Fiorentina compresa. I Viola, dopo aver trattenuto lo strepitoso Vlahovic, hanno ora bisogno di trovare un altro centravanti da potergli alternare o comunque in grado di offrire soluzioni diverse al tecnico Vincenzo Italiano ma l’obiettivo dei toscani in questa fase pare essere quello di sfoltire il proprio organico lasciando partire quei calciatori che non stanno trovando lo spazio auspicato.

Nell’elenco dei calciatori con le valigie in mano pronti a salutare il Franchi ci sono senza dubbio Aleksandr Kokorin, Marco Benassi e Sofyan Amrabat. Per il trentenne russo, sotto contratto fino al giugno del 2024, le indiscrezioni più recenti raccontano dell’interesse espresso da club con sede negli Emirati Arabi oppure non è da escludere nemmeno il ritorno in patria con la formula del prestito con diritto di riscatto da definire a giugno, sempre che trovi una società in grado di pagarli l’attuale stipendio da 1.7 milioni di euro.

CALCIOMERCATO FIORENTINA: BENASSI ED AMRABAT IN PARTENZA

In questa sessione di calciomercato ci sono due giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina continuando in ogni caso la loro avventura nel nostro Paese. Il marocchino Sofyan Amrabat pare infatti essere finito nel mirino del Torino dopo che il venticinquenne avrebbe respinto il corteggiamento del Cagliari, almeno secondo i rumors. L’italiano Marco Benassi potrebbe invece trasferirsi a titolo temporaneo all’Empoli, senza nemmeno dover cambiare regione.

