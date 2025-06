Calciomercato Frosinone News: M’Baye Niang il colpo ad effetto

La prossima stagione dei gialloblu è ancora un mistero visto che è ancora da capire quale decisione verrà prese sulla situazione Brescia e il conseguente slittamento che potrebbero vedere le squadre coinvolte nei playout e nell’ultimo posto valido per la retrocessione diretta, se infatti le rondinelle dovesse venire penalizzate la squadra laziale dovrebbe guadagnerebbe un posto in classifica e sarebbe salva. Per questo il calciomercato Frosinone si sta muovendo per cercare di potenziare la squadra e attirare giocatori che possano aiutarli a tornare a lottare per la Serie A o comunque stare lontani dai rischi retrocessione.

Il primo giocatore che i giallorossi hanno contattato fa parte di una delle squadre retrocesse ed è stato protagonista nell’ultima partita con diversi errori davanti alla porta che avrebbero potuto salvare la sua formazione, si tratta di M’Baye Niang, attaccante senegalese di trent’anni che ha chiuso la scorsa stagione in maglia Sampdoria. Si è unito ai blucerchiati nel mese di gennaio come svincolato e ha collezionato 16 presenze nelle quali ha segnato anche 3 gol, a Frosinone porterebbe grande esperienza e sarebbe un’ottima carta in ottica della lotta alla promozione.

Calciomercato Frosinone News: Chaka Traoré arriva e Isak Vural parte, un movimento tra i giovani

Il calciomercato Frosinone però rischia di essere bloccato in caso debba partecipare alla doppia sfida playout e soprattutto non dovesse passarla, c’è però un profilo che interessa ai gialloblù che potrebbe essere aggiunto alla squadra a prescindere dalla categoria in cui giocheranno il prossimo anno. Il calciatore in questione è Chaka Traoré, esterno ivoriano classe 2004 del Milan e Milan Futuro, con cui però ha giocato solamente 20 partite, potrebbe spostarsi in Lazio in prestito secco fino al termine della stagione così da trovare spazio e minutaggio in Serie B, o anche in Serie C.

Il Frosinone però non si muoverà solo in entrata e dovrà quasi certamente lasciar partire uno dei talenti migliori di questa Serie B e soprattutto uno di quelli che si è messo più in mostra in questa stagione, è infatti arrivata un’offerta da parte del Real Betis pari a 5 milioni per Isak Vural, centrocampista turco nato nel 2006. Il ragazzo ha giocato 23 partite e realizzato 2 assist ma soprattutto ha dimostrato di essere un giovane dal grandissimo potenziale e che potrà avere un grande futuro, le sue caratteristiche lo portano ad essere un giocatore molto offensivo con anche la possibilità di giocare come trequartista.