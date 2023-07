CALCIOMERCATO FROSINONE NEWS/ Il coreano Lee carta a sorpresa, Romagnoli vicinissimo (26 luglio 2023)

Il Frosinone è attivo sul calciomercato estivo alla ricerca di rinforzi per la sua prima stagione in Serie A dopo la promozione ottenuta nella passata stagione. Il direttore delle trattative del club laziale, Guido Angelozzi, sta guardando con interesse al mercato asiatico per poter rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Uno dei nomi di calciomercato che sta attirando l’attenzione del Frosinone è Lee Seung-woo, un attaccante esterno originario della Corea del Sud. Il calciatore ha già avuto un’esperienza in Italia con l’Hellas Verona, ma la sua prima avventura nel calcio italiano non è stata esaltante.

Tuttavia, il Frosinone potrebbe essere la giusta occasione per il rilancio del giovane calciatore. Lee Seung-woo è un attaccante rapido e versatile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. La sua esperienza nel calcio italiano potrebbe risultare utile al club gialloblù, che sta cercando di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A. Tuttavia, il Frosinone dovrà confrontarsi con la concorrenza di calciomercato di squadre provenienti dalla Turchia, Polonia e Grecia per assicurarsi le prestazioni del calciatore sudcoreano.

CALCIOMERCATO FROSINONE NEWS, ARRIVA ROMAGNOLI

L’eventuale acquisto di Lee Seung-woo aprirebbe nuove opportunità di calciomercato per il Frosinone, piazzando il nome della provincia laziale nel calcio asiatico e potenzialmente portando benefici anche in termini di merchandising. Inoltre, il Frosinone sta per accogliere un nuovo innesto nella sua difesa. Si tratta di Simone Romagnoli, un difensore centrale proveniente dal Lecce. Il giocatore firmerà un contratto biennale con i gialloblù, diventando così una pedina importante nella strategia del tecnico Di Francesco per raggiungere la salvezza nella prossima stagione di Serie A.

Simone Romagnoli, nelle ultime stagioni, ha vestito le maglie di Parma e Lecce, ma ha trovato poco spazio nelle rispettive squadre. Ora, il giovane difensore è determinato a dimostrare il suo valore e a cogliere l’opportunità offertagli dal Frosinone per giocare con più continuità e contribuire al successo del club nella massima serie italiana. Il presidente Stirpe ha comunque chiesto ai tifosi gialloazzurri calma e pazienza, per avere un supporto in questo calciomercato nella delicata costruzione della nuova squadra per la massima serie.











