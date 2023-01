CALCIOMERCATO FROSINONE NEWS/ Ufficiale Jaime Baez ed ora tentativo per Vignato

Calciomercato Frosinone news, ufficiale l’arrivo di Jaime Baez

Il Frosinone vuole confermarsi in vetta alla classifica della Serie B centrando quindi la promozione nel massimo campionato anche nella seconda parte della stagione e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti del club stanno tentando di potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Fabio Grosso tramite la sessione di calciomercato invernale attualmente in corso. In particolare, nelle ultime ore i Canarini hanno completato un’operazione in entrata accaparrandosi Jaime Baez dalla Cremonese.

Diretta/ Fiorentina Sampdoria (risultato finale 1-0): Barak regala i quarti di finale

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito dei ciociari: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Jaime Báez Stábile. L’attaccante classe 1995 arriva a titolo definitivo.” Già protagonista in Serie B proprio con la Cremonese, il ventisettenne uruguaiano Baez potrà dare una mano ai nuovi compagni con i suoi gol. Chi non dovrebbe lasciare lo Stadio Benito Stirpe è invece Gianluca Frabotta: in prestito dalla Juventus, il classe 1999 nato a Roma piace al Genoa che però non sarebbe ancora riuscito ad affondare il colpo per aggiudicarselo.

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria/ Quote, chi gioca davanti? (Coppa Italia)

Calciomercato Frosinone news, il prossimo obiettivo è Vignato

Un altro calciatore finito nel mirino del Frosinone per questi giorni di calciomercato invernale è Emanuel Vignato, di proprietà del Bologna. In rossoblu mister Motta non lo considera indispensabile ma, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, il ventiduenne sarebbe restio a vivere un’esperienza nel campionato cadetto, preferendo piuttosto aspettare di sentire le proposte di Cremonese, Salernitana e Sassuolo che potrebbe ricevere nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Fiorentina Sampdoria/ Diretta tv: ampio turnover? (Coppa Italia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA