Calciomercato Genoa News: Razvan Marin come nuovo regista

Il calciomercato Genoa è stato uno dei primi a muoversi e ha portato in Liguria l’esperienza internazionale di Stanciu che si è immediatamente messo a disposizione di Patrick Vieira e della squadra per essere il prossimo punto di riferimento sia in fase offensiva che di costruzione del gioco. Per aiutarlo e per rendere meno difficile il lavoro del tecnico francese la dirigenza rossoblù ha intenzione di aumentare l’esperienza e soprattutto la pericolosità offensiva della squadra che già dovrà salutare il suo miglior marcatore Andrea Pinamonti, di ritorno al Sassuolo.

Il Genoa ha deciso che per migliorare la squadra servirà acquistare un nuovo giocatore a centrocampo che possa unire importanti caratteristiche fisiche e una buona capacità di lettura del gioco e di impostazione di quest’ultimo, il profilo scelto poi andrebbe anche ad aiutare il nuovo acquisto nel suo ambientamento essendo compagni di nazionale. Si tratta di Razvan Marin, centrocampista di ventinove anni del Cagliari con cui ha raggiunto la salvezza contribuendo con 3 gol e 2 assist in 33 presenze, ha un prezzo abbordabile intorno ai 3 milioni e potrebbe prendere il posto lasciato da Badelj.

Calciomercato Genoa News: Gabriel Strefezza

Il calciomercato Genoa però dovrà anche operare in attacco visto l’addio di Pinamonti, l’obiettivo principale è acquistare Piccoli ma se non dovesse essere fattibile Vitinha tornerebbe ad occupare la posizione di punta centrale, ecco allora che c’è la necessità di avere un nuovo esterno, motivo per cui la dirigenza ha chiesto informazioni per Gabriel Strefezza. Il brasiliano del Como ha giocato 37 partite in questa stagione segnando 6 gol e fornendo 4 assist, e se la squadra lombarda dovesse completare operazioni in attacco il suo posto potrebbe non essere più così importante.

Il Genoa potrebbe quindi mettere sul piatto 5 milioni per assicurarsi le sue prestazioni, in alternativa potrebbe provare a concludere un’operazione senza costi ma che potrebbe essere difficile per l’ingaggio elevato, il calciatore in questione è Joaquin Correa che al 30 giugno lascerà l’Inter dopo 3 anni. I rossoblù dovranno quindi mettere sul piatto un ingaggio importante per assicurarsi l’argentino ma soprattutto battere la concorrenza del Botafogo, club brasiliano che può mettere dalla sua parte la partecipazione al Mondiale per Club e alla Copa Libertadores.