Il calciomercato Genoa si è visto sfumare l'acquisto di Jeremy Toljan che ha accettato un'altra offerta. Albert Gronbaek può essere il nome in attacco

Calciomercato Genoa News: Jeremy Toljan fa saltare il suo trasferimento

Era tutto fatto per il la conclusione del primo trasferimento del calciomercato Genoa ma nella giornata di ieri è clamorosamente saltato tutto, non per una incomprensione tra le due parti ma semplicemente per la scelta del calciatore di tornare sui suoi passi e accettare l’offerta di un’altra squadra in un campionato mai affrontato. Ora la dirigenza del grifone dovrà trovare un’alternativa per coprire una zona di campo che sembrava già sistemata e nel frattempo cercare di rinforzare il reparto offensivo dove è venuto meno l’attaccante che ha guidato la squadra verso la salvezza.

La trattativa che è saltata da un momento all’altro è quella per Jeremy Toljan che sarebbe dovuto arrivare a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Sassuolo, aveva scelto di cambiare aria dopo 7 anni in neroverde ma di rimanere in Italia per giocare in Serie A in una squadra forse più pronta degli emiliani. Prima della sua firma con i rossoblù però gli è stata recapitata una nuova offerta, proveniente dalla Spagna, che ha deciso di accettare per fare esperienza in un nuovo campionato e arricchire il suo bagaglio culturale e sportivo essendo ormai arrivato a trent’anni.

Calciomercato Genoa News: Albert Gronbaek è il nome in attacco

Il calciomercato Genoa però nel frattempo è impegnato nella ricerca di giocatori da aggiungere al reparto offensivo per rimpiazzare l’addio di Pinamonti e rinforzare la squadra a disposizione di Vieira e permettergli di raggiungere la salvezza in maniera più semplice, il prescelto per l’attacco dovrebbe essere un trequartista o esterno che andrà a giocare nella linea alle spalle della punta che sarà Vitinha. Il nome è quello di Albert Gronbaek, danese di proprietà dello Stade Rennes con cui ha giocato solamente 16 partite segnando 1 gol e realizzando 2 assist prima di essere girato in prestito al Southampton dove ha però giocato solo 4 partite.

Un altro obiettivo del grifone che potrebbe essere cercato indipendentemente dall’acquisto del danese è quello di un giovane talento italiano che si è messo in mostra la scorsa stagione e la cui operazione verrebbe finanziata dalla cessione di Gudmundsson, di cui però ancora non si conosce la destinazione. Il giocatore in questione è Gaetano Oristanio, trequartista classe 2002 di proprietà del Venezia ma su cui l’Inter ha una clausola sul riacquisto, l’anno scorso è stato un punto di riferimento dei lagunari giocando 37 partite nelle quali ha realizzato 3 gol e 3 assist.