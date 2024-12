CALCIOMERCATO GENOA NEWS, ADDIO BALOTELLI?

Il calciomercato Genoa è stato per settimane a trattare per l’arrivo di Mario Balotelli. L’ex Milan e Inter tra le altre aveva annunciato tramite social di aver voglia di tornare nel campionato italiano, promettendo di aver “spaccato la Serie A”.

Per ora non c’è ancora riuscito dato che non ha ancora segnato dal suo arrivo in Liguria, anche se nella sfida contro il Napoli ha colpito un palo e sfiorato il gol poco dopo. Eppure secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere già finita la sua avventura a Marassi.

La società vorrebbe trattenerlo, anche se il posto da titolare è riservato a Pinamonti con Vitinha subito dietro nelle gerarchie. Per Super Mario dunque solo qualche scampolo di gara, minutaggio che potrebbe non accontentare Balotelli.

Sull’ex Manchester City si è palesato il Cruz Azul, club messicano che il 12 gennaio inizierà il campionato di Clausura dopo aver perso in semifinale ai playoff la fase di Apertura. Naturalmente non c’è paragone a livello di prestigio del campionato, ma c’è una grande differenza che potrebbe convincere Balotelli.

Si tratta dell’aspetto economico poiché a Genova Mario guadagna 250mila euro netti più bonus mentre al Cruz Azul guadagnerebbe 2 milioni di euro, praticamente otto volte tanto. La decisione definitiva arriverà tra qualche giorno.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, DOPPIO OBIETTIVO RUMENO

Il calciomercato Genoa è attivo pure in entrata con due profili rumeni nel mirino. Il primo è Ianis Hagi con un passato in Italia alla Fiorentina prima delle avventure al Viitoru Constanta, Genk, Rangers e Alaves, quest’ultima esperienza in prestito prima di tornare a Glasgow.

Il classe 1998 come spiega Tuttosport potrebbe essere il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Vieira. Hagi però non è lo stesso rumeno che piace al Genoa dato che di recente è apparso anche il nome di Darius Olaru.

Anche lui 26enne gioca da fantasista al FCSB, l’ex Steaua Bucarest, e il suo contratto è in scadenza nel giugno 2028 con una clausola rescissoria da 5 milioni di euro. Vedremo come si evolveranno le varie situazioni.