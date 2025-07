Il calciomercato Genoa ha concluso il trasferimento di Rafa Obrador mentre Emil Bohinen è vicino alla cessione in Serie B

Calciomercato Genoa News: addio per Emil Bohinen

La squadra rossoblù è riuscita in questo primo mese di trasferimenti a portare a termine diverse trattative sia in entrata che soprattutto in uscita, dove ha concluso operazioni che hanno portato importanti cifre nelle casse della squadra e che permetteranno una buona mobilità per i prossimi acquisti.

Il calciomercato Genoa ora deve sopperire alle mancanze create dalle partenze già avvenute e insieme riuscire a sfoltire una rosa molto ricca ma con giocatori che non hanno convinto Patrick Vieira o che non sono più parte del progetto che i liguri stanno portando avanti.

Una di queste cessioni è quella che riguarderà uno dei centrocampisti che nella scorsa stagione sono stati in prestito e ora tornati in rossoblù si cercherà di cederli a titolo definitivo, si tratta di Emil Bohinen, centrocampista norvegese di ventisei anni che nella scorsa stagione è stato mandato in Serie B per giocare con il Frosinone.

Con i gialloblù ha giocato solo 12 partite nelle quali però è riuscito a contribuire con 3 gol e 1 assist, nella prossima stagione potrebbe tornare nel campionato cadetto ma questa volta con la maglia del Venezia che tratta per un prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni.

Calciomercato Genoa News: Rafa Obrador un nuovo talento spagnolo

Un acquisto che invece il calciomercato Genoa sta per concludere è quello di un nuovo terzino sinistro che in teoria partirà dietro ad Aaron Martin nelle gerarchie ma che se dovesse tener fede al grande talento di cui si parla potrebbe anche scavalcarlo e giocare come titolare. Il giocatore in questione è Rafa Obrador, terzino sinistro spagnolo classe 2004 di proprietà del Real Madrid Castiglia, la squadra Under 23, ma che nell’ultima stagione ha giocato 33 partite ne La Liga 2 con la maglia del Deportivo la Coruna, arriva a titolo definitivo con i blancos che mantengono una clausola di recompra.

Altra operazione conclusa in maniera rapidissima da parte della dirigenza del Genoa è quella che riporterà in Italia Casper Tengstedt che dopo l’esperienza a Verona è tornato al Benfica dove però non avrà spazio per giocare. La squadra di Lisbona però non ha intenzione di cederlo perché è convinta dal suo talento e per questo arriverà in rossoblù con la stessa formula dello scorso anno ovvero un prestito con diritto di riscatto, l’attaccante danese andrà quindi ad essere la punta di riferimento dei liguri con Vitinha che manterrà la sua nuova posizione da esterno.