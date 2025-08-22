Il calciomercato Genoa rivoluziona il centrocampo con l'arrivo di Jean Onana e l'addio di Emil Bohinen. Darlin Yongwa il sostituto per il terzino sinistro

Calciomercato Genoa News: Emil Bohinen via a titolo definitivo

Il calciomercato Genoa ha chiuso in poco tempo gli acquisti necessari per affrontare la prossima stagione e sopperire alle cessioni e agli addii che si sono verificati in questa estate, queste ultime settimane quindi si sono concentrate sul riuscire a cedere i giocatori considerati esuberi e allungare la rosa in alcune posizioni.

La rosa della squadra rossoblù infatti è molto lunga, forse troppo per le necessità di Patrick Vieira e per gli impegni del grifone che dovrà giocare una sola partita alla settimana e che spesso si affiderà agli stessi undici della giornata precedente.

La cessione che dovrebbe essere portata a termine nei prossimi giorni è quella di un centrocampista che già nella scorsa stagione era stato mandato in prestito perché non era riuscito a ritagliarsi dello spazio in squadra e quest’anno, con i numerosi acquisti in quella zona di campo ne troverebbe ancora meno.

Si tratta di Emil Bohinen, centrocampista norvegese di ventisei anni che dopo l’anno in prestito al Frosinone tornerà in Serie B ma questa volta con la maglia del Venezia che lo dovrebbe acquistare a titolo definitivo per una cifra vicina ai 2 milioni.

Calciomercato Genoa News: Jean Onana e Darlin Yongwa gli ultimi acquisti per chiudere l’estate

Con l’addio del norvegese il calciomercato Genoa riuscirà a fare spazio ad un nuovo giocatore che farà ritorno in rossoblù dopo il prestito della passata stagione, Jean Onana, venticinquenne camerunense del Besiktas che arriverà in prestito fino a fine stagione non avendo più spazio nella squadra turca.

Da quando è arrivato nello scorso gennaio ha ottenuto 9 presenze nelle quali ha mostrato le sue caratteristiche principali ovvero la forza fisica, la corsa e l’attitudine difensiva che lo rendono così un compagno di reparto di Frendurp e un sostituto di Badelj.

Per concludere al meglio questa sessione di calciomercato poi la dirigenza del grifone ritiene necessario l’arrivo di un giocatore sulla fascia sinistra che possa dare il cambio ad Aaron Martin senza però perdere quelle che sono le sue caratteristiche principali ovvero la corsa e la precisione dei cross.

La scelta è ricaduta su Darlin Yongwa, terzino sinistro camerunense classe 2004 che gioca in Ligue 1 con il Lorient con cui lo scorso anno ha ottenuto la promozione giocando 33 partite nelle quali ha realizzato 7 assist e 1 gol, il suo prezzo è 4 milioni ma il suo contratto è in scadenza nel 2026 e i rossoblù sperano di poter abbassare le richieste.