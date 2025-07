Il calciomercato Genoa pensa al prestito di Valentin Carboni per rinforzare l'attacco mentre Honest Ahanor verrà ceduto all'Atalanta

Dopo una buona stagione conclusa a metà classifica il grifone ha la possibilità di portare avanti una sessione di mercato importante grazie anche ai soldi risparmiati dal mancato riscatto di Pinamonti e a quelli incassati dalla cessione di Gudmundsson alla Fiorentina. Le zone di campo dove il calciomercato Genoa cercherà di operare maggiormente sono certamente quella offensiva dove dovrà essere aggiunto almeno un attaccante, che sia una punta centrale o un esterno, ma non solo visto che anche alcuni giocatori in difesa hanno ricevuto richieste da tanti club.

Uno dei giocatori che lascerà la difesa rossoblù e che quindi necessiterà di essere sostituito da un nuovo giocatore è uno dei giovani che Patrick Vieira ha fatto esordire quest’anno e che hanno ben impressionato nella loro prima stagione tra i grandi, giocando o pezzi di partite o addirittura da titolari. Il giocatore in questione è Honest Ahanor, terzino sinistro classe 2008 che quest’anno è sceso in campo in 6 partite con la prima squadra riuscendo a realizzare 1 assist e in 10 presenze con la Primavera nelle quali ha contribuito con 2 gol, per circa 5 milioni dovrebbe andare all’Atalanta che poi vedrà se aggregarlo all’Under 23 o tenerlo in prima squadra.

Calciomercato Genoa News: Valentin Carboni e le altre opzioni in attacco

Il focus del calciomercato Genoa però rimane l’attacco dove non ci sarà più Pinamonti che però dovrebbe essere sostituito da Vitinha, il portoghese nella seconda parte della stagione era impiegato dal tecnico nella linea di trequartisti alle spalle dell’attaccante e una delle possibilità è che la dirigenza voglia operare in quella zona di campo. Una delle opzioni che il grifone sta valutando è quella di richiedere il prestito secco di Valentin Carboni, trequartista argentino di vent’anni che gioca con la maglia dell’Inter e di cui i nerazzurri devono ancora decidere il futuro.

Se dovesse saltare anche questa trattativa la squadra rossoblù potrebbe tornare alla ricerca di una prima punta, tornando così a schierare l’attaccante portoghese come esterno, una delle possibilità sarebbe quindi quella di rivedere in Italia Casper Tengstedt ma questa volta con la maglia dei liguri. L’attaccante danese venticinquenne è tornato al Benfica dopo il prestito al Verona ma difficilmente potrà trovare spazio in Portogallo, inoltre la sua cessione potrebbe far risparmiare la squadra di Lisbona sullo stipendio di un calciatore fuori dal progetto e ingaggiare una cifra intorno agli 8 milioni.