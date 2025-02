CALCIOMERCATO GENOA, SITUAZIONE COMPLESSA PER CUENCA

Il calciomercato Genoa è alla ricerca degli ultimi colpi prima di affrontare la seconda parte della stagione. Al momento i liguri vantano 26 punti in 23 partite, sei in più rispetto al Parma terzultimo e dunque in una situazione tranquilla ma non troppo.

Ai rossoblu interessa Cuenca del Milan Futuro, ma la situazione va oltre l’importo economico. Il Genoa era disposto a pagare quantomeno il prestito per averlo subito prima di prenderlo parametro zero, dato che è in scadenza.

Il Milan per una questione di principio e di problemi sul rinnovo preferisce perderlo a zero a giugno, usando il pugno duro che in qualche modo complica la vita al Genoa che ora dovrà aspettare sei mesi per avere il calciatore.

Sarà importante in ogni caso per il Grifone creare una corsia preferenziale col ragazzo dato che c’è una concorrenza non indifferente per il paraguaiano, terminato nel mirino anche di Verona, Udinese e altri club spagnoli.

CALCIOMERCATO GENOA, BALOTELLI PUÒ ANDARE AL VENEZIA

Il calciomercato Genoa dovrà vedersela anche con quelle che sono le cessioni. Koni De Winter, in gol nella sconfitta con la Fiorentina, è stato richiesto da moltissime squadre, ma per ora non si muoverà dalla Liguria, come lui stesso ha confermato.

Un altro giocatore che rischiava di salutare il Genoa in questa sessione di mercato è Messias, seguito principalmente dal Torino. Al momento però non c’è apertura la parte del Genoa che alza il muro anche per quanto riguarda Venturino.

Il giovane talento del Grifone ha già giocato in Prima Squadra ed è finito sotto la lente d’ingrandimento del Como. I biancoblu hanno offerto 3 milioni, proposta subito rispedita al mittente. Infine Balotelli potrebbe lasciare Genova, ma non l’Italia: l’ex attaccante di Inter e Milan è tra i papabili sostituti di Pohjanpalo al Venezia dopo che il finlandese è andato al Palermo.

