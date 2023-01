CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Fatta per Haps del Venezia, piace anche Leris della Samp

Calciomercato Genoa news, intesa raggiunta con il Venezia per Haps

Il Genoa punta ovviamente alla promozione nel massimo campionato e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti si stanno muovendo in questi giorni di calciomercato invernale per sistemare l’organico a disposizione del tecnico Alberto Gilardino. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, i rossoblu avrebbero trovato l’intesa con il Venezia per il trasferimento di Ridgeciano Haps, ventinovenne surinamese nato ad Utrecht che aveva un contratto valido con i lagunari fino al 30 giugno del 2026.

Diretta/ Genoa Pisa (risultato finale 0-0): pareggio senza gol a Marassi!

Il terzino sinistro classe 1993 si trasferirà in Liguria con la formula del prestito ed in queste ore le parti stanno limando gli ultimi dettagli per il completamento dell’affare. Dal canto loro gli arancioneroverdi dovrebbero sostituire l’esterno con lo svincolato Marvin Zeegelaar.

Calciomercato Genoa news, contatti con la Sampdoria per Leris

Le mosse di calciomercato del Genoa non si fermano al solo Haps per questi ultimi giorni di trattative invernali. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport, i rossoblu avrebbero preso contatto con i cugini della Sampdoria interessandosi a Mehdi Leris. Il ventiquattrenne algerino ha il contratto in scadenza a giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione, ma i blucerchiati sarebbero disposti a lasciarlo partire in caso di offerta congrua alla loro richiesta.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Riscatto ufficiale per Dragusin e dal Belgio arriva Dragus

In uscita dal Genoa ci sarebbe Czyborra anche se il sondaggio effettuato dagli spagnoli del Malaga nei giorni scorsi non ha portato ad ulteriori aggiornamenti. Al suo posto sarebbe potuto arrivare il ventitreenne belga Daam Foulon, sotto contratto con un altro club di B come il Benevento.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Benevento Genoa (risultato finale 1-2): la decide Puscas all'ultimo minuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA