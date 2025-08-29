Il calciomercato Genoa rischia di perdere Morten Frendrup per sostituirlo con Moatasem Al-Musrati. Jaouen Hadjam è la nuova idea a sinistra

Calciomercato Genoa News: Jaouen Hadjam nuovo nome a sinistra

Il calciomercato Genoa è concluso da tempo ma in questi ultimi giorni alcune squadre si stanno lanciando alla caccia di giocatori rossoblù che la società ha sempre identificato come incedibili ma che per offerte che superano di molto le aspettative dei dirigenti potrebbero essere sacrificati e poi rimpiazzati.

Calciomercato Napoli News / Un nuovo club piomba su Hojlund, Zanoli all'Udinese (29 Agosto 2025)

La prima giornata non è andata come sperato, soprattutto per l’apporto dato dagli attaccanti che hanno creato poco e sono stati poco pericolosi ma i colpi chiesti da Patrick Vieira per chiudere la rosa sono in altre zone di campo, la difesa e il centrocampo, considerate non ancora al livello richiesto dalla competizione.

Calciomercato Fiorentina News/ C'è l'intesa per Nicolussi Caviglia, vicino pure un difensore (29 agosto 2025)

Per quanto riguarda la difesa il tecnico francese vuole aggiungere un giocatore che possa far rifiatare il titolare indiscusso della fascia sinistra, Martin, e che dopo la cessione di Ahanor all’Atalanta manca, il preferito del tecnico è Yongwa, giocatore del Lorient per cui però a trattativa è molto complicata.

L’alternativa potrebbe essere Jaouen Hadjam, terzino sinistro algerino classe 2003 dello Young Boys che il Genoa chiederà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, il ragazzo porterebbe esperienza anche a livello europeo mentre in campo un’importante velocità.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live streaming video tv: eccoci alla FP2! GP Olanda 2025 Zandvoort, 29 agosto

Calciomercato Genoa News: Moatasem Al-Musrati l’obiettivo se parte Morten Frendrup

Il centro del calciomercato Genoa in questo momento però è una possibile cessione pesante visto che a sorpresa l’Atalanta ha chiesto la disponibilità alla cessione di Morten Frendrup per aggiungerlo al suo pacchetto di centrocampisti, Juric infatti vuole un giocatore dinamico capace di fare la fase offensiva come quella difensiva che possa far rifiatare Ederson o giocare insieme a lui.

Come detto la dirigenza del grifone ritiene il giocatore incedibile, soprattutto in questo momento, ma la Dea sembra essere disposta a offrire il doppio del valore del giocatore danese e raggiungere i 40 milioni.

Se questa offerta dovesse arrivare i rossoblù farebbero fatica a trattenere il ragazzo che comunque cerca un salto di qualità nella sua carriera in questa o nella prossima stagione, e con i soldi ricevuti avrebbero la possibilità di chiudere le trattative aperte e allungare la rosa dove necessario.

Per sostituire il danese poi andrebbero a prendere due giocatori dalla stessa squadre, possibilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto, si tratta di Jean Onana e Moatasem Al-Musrati, centrocampista prettamente difensivo libico di ventinove anni che gioca nel Besiktas.