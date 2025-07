Calciomercato Genoa News: Jamil Siebert può portare fisicità in difesa

Con il reparto offensivo che è stato sistemato grazie all’arrivo di Tengstedt, il calciomercato Genoa deve pensare a rinforzare la difesa, soprattutto nel caso in cui De Winter possa essere ceduto ad una delle numerose squadre che si sono dimostrate interessate al giocatore. La dirigenza sta quindi valutando diversi profili e nel frattempo cerca anche un’opzione per la fascia sinistra dove Obrador, l’obiettivo principale, è sfumato per il suo trasferimento al Benfica nella trattativa che porta a Madrid, sponda blancos, il terzino spagnolo Carreras.

Calciomercato Inter News/ Taremi e Sebastiano Esposito verso l'addio, Chivu chiede rinforzi (11 Luglio 2025)

Uno dei profili che il grifone ha individuato come potenzialmente interessante per il suo reparto arretrato è un giocatore che negli ultimi anni ha mostrato grandi miglioramenti da una stagione all’altra e il cui costo non sarebbe eccessivo arrivando da un campionato meno importante della Serie A. Si tratta di Jamil Siebert, difensore tedesco di ventitré anni del Fortuna Dusseldorf che lo scorso anno è sceso in campo in 21 partite fornendo anche 3 assist, il suo prezzo è di 5 milioni cifra non elevata ma che il Genoa vorrebbe investire dopo aver concluso una cessione.

Calciomercato Milan News / Nel mirino Vlahovic e Mateta, un altro addio dopo Theo (11 Luglio 2025)

Calciomercato Genoa News: occhi sul giovane talento Facundo Gonzalez

Il vero obiettivo del calciomercato Genoa per la difesa però è un altro, uno che nelle passate stagioni è stato considerato come uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano in quella zona di campo ma che al salto in Europa ha faticato non trovando quasi mai spazio. Il calciatore che la dirigenza segue è Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano classe 2003 della Juventus che lo scorso anno è stato in prestito al Feyenoord dove ha giocato solo 6 partite, i bianconeri non vogliono cederlo se non in prestito, soluzione che ai rossoblù potrebbe andare più che bene.

Calciomercato Juventus News/ Due sudamericani in uscita, uno svizzero nel mirino (11 luglio 2025)

Per la fascia di sinistra invece la dirigenza del grifone pensava di avere in mano il perfetto sostituto di Aaron Martin, che poteva arrivare a titolo definitivo con una clausola di recompra a favore del Real Madrid, per questo ha concluso velocemente il trasferimento di Alan Matturro, terzino sinistro o centrale uruguaiano classe 2004. Il giocatore era arrivato nel 2023 dopo aver vinto la Coppa del Mondo Under 20 con la sua nazionale da protagonista ma con il Genoa ha avuto pochissime occasioni, la scelta è stata quindi quella di mandarlo in prestito in Spagna al Levante dove avrà la sua occasione in Europa.