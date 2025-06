CALCIOMERCATO GENOA NEWS: ECCO IL PRIMO ACQUISTO!

Il calciomercato Genoa mette a segno il primo colpo dell’estate: è già diventato ufficiale l’acquisto a parametro zero di Nicolae Stanciu, sicuramente un nome in grado di aumentare l’hype dei tifosi perché si tratta di un profilo internazionale. Classe ’93, 32enne da nemmeno un mese, Stanciu ha infatti giocato più volte nelle coppe europee con varie squadre: la sua ultima compagine in Romania è stata lo Steaua Bucarest con cui è rimasto per tre stagioni, poi sono arrivate le esperienze all’estero con Anderlecht – un anno e mezzo – e Sparta Praga, si tratta di un calciatore il cui palmarès è particolarmente ricco.

Da tempo però era lontano dal calcio che conta: ci sono tre anni allo Sparta Praga ma in mezzo ad esperienze nella Saudi Pro League e addirittura la Cina, il calciomercato Genoa lo ha acquistato dal Damac e il suo arrivo, come si legge sul comunicato ufficiale del club ligure, avverrà ufficialmente il primo luglio quando il contratto potrà essere regolarmente depositato in Lega. Intanto però la squadra di Patrick Vieira si è mossa: ora andiamo a capire che tipo di apporto Stanciu potrebbe dare a questo Genoa che poco fa si è brillantemente salvato in Serie A e ora vorrà alzare l’asticella.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, IL PROFILO DI STANCIU

Arriva allora l’ufficialità di Nicolae Stanciu da parte del calciomercato Genoa: un giocatore che nasce come trequartista, ma nel calcio di oggi rimanere vincolati ad un solo ruolo può essere “limitante” e allora ecco che il rumeno si può disimpegnare, a seconda del modulo, anche come mezzala in un centrocampo a tre e all’occorrenza stazionare anche sull’esterno, a destra. Quasi specialista sulle punizioni, è uno dei nomi forti della sua nazionale: per lui ci sono ben 81 presenze con 15 gol, è stato il capitano della Romania che agli ultimi Europei ha raggiunto gli ottavi di finale.

Stanciu in quel torneo è partito sempre titolare e ha segnato nel 3-0 all’esordio contro l’Ucraina; è un giocatore esperto e l’ennesimo rumeno che arriva nel nostro campionato, nel Parma ad esempio c’erano i suoi compagni di nazionale Dennis Man e Valentin Mihaila. Nel Genoa Stanciu potrebbe fare bene, ma bisognerà vedere come riuscirà ad adattarsi a un tipo di calcio diverso rispetto a quelli che ha conosciuto fino a questo momento; qualche anno fa il Grifone si era affidato a un nome altisonante come Lasse Schone, che però aveva deluso le aspettative ed era partito dopo una sola stagione. Con Stanciu le cose potrebbero andare diversamente, bisognerà anche capire come il Genoa completerà la squadra per la prossima stagione.