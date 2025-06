Calciomercato Genoa News: Jesper Karlsson aggiunta in attacco

Il calciomercato Genoa non si aspetta di essere molto movimentato visto che la squadra che ora ha a disposizione Vieira è riuscita a salvarsi senza troppe difficoltà, l’unico colpo che dovrà essere fatto necessariamente è in attacco dove Pinamonti non verrà riscattato ma dove potrebbe anche essere impiegato Vitinha. Dopo un primo periodo infatti il portoghese è entrato nelle gerarchie del tecnico francese e quando ha avuto l’occasione si è sempre fatto trovare pronto, gli acquisti che il grifone potrebbe concludere successivamente sono quindi legati ad eventuali cessioni o offerte del mercato.

Una di queste potrebbe vedere protagonista l’esterno svedese Jesper Karlsson che da quando è arrivato in Italia ha trovato pochissimo spazio, sia al Bologna con Thiago Motta e Italiano che nel suo prestito al Lecce, i rossoblù non punteranno su di lui, tanto che sono alla ricerca di un altro esterno e potrebbero quindi spingere per la cessione a titolo definitivo o in prestito. Il Genoa quindi potrebbe approfittarne e farlo diventare il suo titolare sulla fascia con Vitinha che si sposterebbe a giocare centralmente, il prezzo che fanno gli emiliani è di 5 milioni ma la trattativa potrebbe concludersi anche con meno.

Calciomercato Genoa News: Kevin Castano nuovo regista del grifone

Altro possibile interesse per il calciomercato Genoa è il centrocampo dove ha dovuto salutare Badelj, in rosa sono presenti diversi profili giovani arrivati dalla Primavera e fatti esordire da Vieira che potrebbero prendere il posto del croato ma la dirigenza vuole regalare al tecnico un’altra opzione in quel ruolo. Si tratta di Kevin Castano, centrocampista colombiano classe 2000 del River Plate arrivato dal Krasnodar e che con i Millionarios ha giocato 14 partite realizzando anche 2 assist, il prezzo però potrebbe essere uno scoglio visto che la richiesta è di 10 milioni.

Un’alternativa al giocatore sudamericano però potrebbe anche essere uno più esperto sia per l’età che per gli anni di militanza nel massimo campionato italiano, la scelta sarebbe ricaduta su Ondrej Duda, trentenne slovacco dell’Hellas Verona su cui però sono sembrati interessati il Torino e diverse squadre turche. Il giocatore lascerà i veneti a parametro zero ma sarà poi lui a scegliere il progetto che più lo attira, per il ruolo che avrebbe nella squadra, quest’anno ha giocato 28 partite in stagione nelle quali ha realizzato 1 gol e 4 assist occupando però una posizione più avanzata di quella che avrebbe al Genoa.