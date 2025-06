Calciomercato Genoa News: Aaron Martin

Il calciomercato Genoa nei giorni scorsi ha visto la possibilità di perdere il proprio allenatore se l’Inter avesse deciso di puntare sulla solidità e l’esperienza maggiore di Patrick Vieira piuttosto che sulla maggiore conoscenza dell’ambiente da parte di Christian Chivu, questo pericolo è scampato ma con lui non la possibilità di perdere i migliori giocatori in direzione di piazze più importanti. Allo stesso tempo però società e allenatore stanno lavorando insieme per rinforzare la squadra non solo sostituendo i partenti ma anche rinforzando le zone di campo ritenute non al giusto livello.

Il giocatore che è sotto la lente d’ingrandimento di diversi club di Serie A e non solo è Aaron Martin, che dopo qualche difficoltà sotto la guida di Gilardino ha dimostrato tutto il suo valore nell’ultima stagione passata in maglia grifone, lo spagnolo ha disputato 36 partite nelle quali ha realizzato 8 assist, posizionandosi così tra i migliori giocatori nel suo ruolo del campionato. Su di lui si è fatto forte l’interesse della Juventus che è alla ricerca di un esterno sinistro per il Mondiale per Club, visto che Cambiaso non sarà a disposizione, la cifra chiesta dai rossoblù è di 10 milioni ma l’accordo potrebbe essere chiuso a meno.

Calciomercato Genoa News: Matteo Pessina

Nonostante questa trattativa il calciomercato Genoa è alla ricerca di giocatori in altre zone di campo, in particolare l’attaccante e un centrocampista, l’addio di Pinamonti e Badelj dovrà essere coperto e se per l’attaccante c’è la possibilità di affidarsi a Vitinha, in mezzo al campo è necessario un acquisto. Il nome che la società vorrebbe regalare al tecnico francese è Matteo Pessina, ventottenne capitano del Monza con cui quest’anno ha giocato solo 11 partite per diversi problemi d’infortunio, l’offerta recapitata la club biancorosso è di 10 milioni ma dovrà essere il giocatore ad avere l’ultima parola sul trasferimento.

Infine c’è da tenere d’occhio anche la situazione di De Winter, anche lui corteggiato da diverse squadre, Inter, Napoli, Atalanta e Roma principalmente, per l’ottima stagione che ha disputato, la solidità difensiva che ha saputo dimostrare e allo stesso tempo la duttilità che gli permette di giocare anche come terzino. Il belga però è un tassello importante del gioco di Vieira che potrebbe chiedere alla dirigenza di fare uno sforzo e trattenerlo nonostante le offerte importanti che potrebbero arrivare e al suo posto cedere giocatori fuori dalle rotazioni o altri con maggiore mercato.