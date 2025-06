Il calciomercato Genoa continua a lavorare in attacco dove i nuovi obiettivi sono Milot Rashica e Louis Munteanu

Calciomercato Genoa News: Milot Rashica il preferito di Vieira

Tra le squadre del campionato di Serie A che vogliono migliorare la loro posizione in classifica c’è sicuramente il grifone che dopo essere stato a rischio retrocessione per la prima metà della stagione, nella prossima vuole provare a lottare per le ultime posizioni europee. Il calciomercato Genoa dovrà lavorare per aumentare la qualità nel reparto offensivo della squadra e aggiustare le lacune negli altri reparti, la dirigenza rossoblù ha poi assicurato che verranno investite cifre importanti per gli acquisti cercando così di aumentare in maniera esponenziale la qualità.

Calciomercato Napoli News / Assalto a Chiesa e O'Riley, Osimhen lontano dall'Italia (19 Giugno 2025)

La prima zona di campo dove si cercherà di completare il trasferimento è l’esterno d’attacco, visto che Vitinha verrà impiegato da qui in avanti come punta centrale al posto di Pinamonti, sono diversi i giocatori che i rossoblù seguono ma tra questi uno dei più apprezzati da Vieira è Milot Rashica, ventottenne kosovaro del Besiktas. Il giocatore era stato richiesto dal tecnico francese anche nel mercato invernale quando poi non era stato affondato il colpo, ora però il Genoa vuole regalarlo al suo allenatore ed è disposto a investire una cifra intorno ai 5 milioni possibilmente da garantire dopo il prestito.

Calciomercato Inter/ Frenata su Calhanoglu e Leoni, Fiorentina su Pio Esposito (19 Giugno 2025)

Calciomercato Genoa News: Louis Munteanu il piano B in attacco

Se però nessuna delle trattative riguardanti esterni d’attacco dovessero andare in porto il calciomercato Genoa tornerebbe a cercare una prima punta, obbligando quindi il portoghese ex Olympique de Marseille a giocare sulla fascia. Questa possibilità non è attesa in maniera passiva dalla dirigenza del grifone che quindi continua a monitorare possibili giocatori che possano essere acquistati, l’ultimo di questi è Louis Munteanu, ventitreenne rumeno di proprietà del Cluj, che ha realizzato 19 gol in 25 partite nell’ultima stagione, la squadra proprietaria del cartellino lo valuta 5 milioni ma la richiesta potrebbe essere più alta.

Calciomercato Milan News / Sottil e Bennacer verso l'addio, spunta la pista Redondo (19 Giugno 2025)

La ricerca di un giocatore nel reparto offensivo è dovuta anche dalla fine dell’avventura in rossoblù di Maxwel Cornet, il Genoa e il West Ham infatti non sono riusciti a raggiungere un accordo per la permanenza dell’esterno francese che quindi farà il suo ritorno in Inghilterra per poi provare ad essere ceduto. Il grifone ha provato a chiedere agli hammers uno sconto su un possibile riscatto, ma i londinesi non si volevano allontanare dagli 8 milioni di valutazione, lascia così dopo 7 partite, 2 gol e 1 assist e diversi infortuni che ne hanno limitato l’utilizzo durante il prestito.