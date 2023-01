CALCIOMERCATO GENOA NEWS/ Riscatto ufficiale per Dragusin e dal Belgio arriva Dragus

Calciomercato Genoa news, le parole dell’agente di Dragusin

Il Genoa ha da poco riscattato uno dei giocatori già presenti in rosa per questa finestra di calciomercato invernale. Stiamo parlando di Radu Dragusin, difensore rumeno che è diventato ufficialmente un calciatore rossoblu concludendo la fase di prestito dalla Juventus. Interpellato da Sport.ro, il suo procuratore Florin Manea ha spiegato: “Dopo la partita contro il Venezia è stata attivata la clausola di acquisto, perché il Genoa ha raggiunto il numero di punti specificato nel contratto. Era fondamentalmente una formalità. C’è un serio interesse da parte dell’Inghilterra per lui, ma è al Genoa solo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Vogliamo che giochi un altro anno in Serie A e poi pensiamo che sarà pronto per qualsiasi top club al mondo. Lo osservano seriamente i cinque migliori club d’Inghilterra, ma per ora a Genova sta molto bene”.

Calciomercato Genoa news, ecco Dragus come rinforzo per l’attacco

In questo martedì di calciomercato il Genoa sembra aver messo le mani su un calciatore che ha già calcato i campi di calcio italiani nel recente passato. Secondo Sku Sport il rumeno Denis Dragus è infatti atteso nella giornata di domani per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai rossoblu con cui dovrebbe già scendere in campo nel prossimo weekend. Ventitreenne ex Crotone, Dragus è una punta centrale che arriva dai belgi dello Standard Liegi.

Calciomercato Genoa news, mister Alberto Gilardino blinda Coda

In queste settimane di calciomercato invernale il Genoa si vede costretto anche a guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi giocatori e tra questi il più chiacchierato è stato senza dubbio il trentaquattrenne Massimo Coda. Come riportato da Buoncalcioatutti.it, il tecnico dei rossoblu Alberto Gilardino ha sottolineato ancora una volta la volontà di trattenere l’attaccante commentando al termine della sfida vinta sul Benevento: “Coda? E’ un giocatore del Genoa e ce lo teniamo ben stretto. Ha segnato la scorsa partita, ha segnato oggi: è importante per noi. E come lo è lui lo sono tutti gli altri del reparto offensivo. Lo abbiamo visto oggi: è entrato Puscas e ha risolto la partita. Sono tutti giocatori che possono e devono essere decisivi”.

