La stagione rossoblù può essere considerata positiva per due motivi su tutti, l’essere riusciti a raggiungere la salvezza quando in un momento la squadra sembrava ormai destinata alla retrocessione, e l’aver scoperto Patrick Vieira nel ruolo di allenatore che ha saputo dare compattezza alla squadra e un nuovo entusiasmo a tutto l’ambiente. Ora il calciomercato Genoa dovrà essere fatto in modo che la squadra non si ritrovi nella stessa posizione anche il prossimo anno e non debba rischiare di finire in Serie B per poi avere una reazione importante da parte dei giocatori.

Uno dei motivi delle difficoltà del Genoa è stato sicuramente il portiere che da inizio anno non ha mai convinto, la squadra era infatti partita con Gollini per poi passare a Leali e infine chiudere con Siegrist, la dirigenza del grifone vuole ora individuare un giocatore e affidare a lui il ruolo da titolare senza metterlo in discussione e in ballottaggio con altri. Il profilo individuato è quello di Daniel Peretz, classe 2000 israeliano del Bayern Monaco che quest’anno ha giocato solo 6 partite, ma solo per l’infortunio di Neuer, con un’offerta da 5 milioni si dovrebbe arrivare ad un accordo.

Il calciomercato Genoa poi nei prossimi giorni dovrà decidere il futuro di uno dei protagonisti della stagione, Andrea Pinamonti, l’attaccante ventiseienne quest’anno ha realizzato 10 gol in 36 partite, portando a 5 le stagioni consecutive in cui ha toccato la doppia cifra di gol in Serie A. Il proprietario del cartellino è ancora il Sassuolo che si era accordato per un riscatto a 14,7 milioni, cifra che nonostante le prestazioni del giocatore, il grifone non sarebbe disposto a spendere, preferendo farlo tornare in Emilia e spostare il loro interesse verso altri giocatori a cifre più basse.

Il calciomercato Genoa sembra deciso a non portare a termine il riscatto di Pinamonti anche perché avrebbe già individuato il giocatore con cui sostituirlo, che però potrebbe non essere così semplice portare a casa, e risponderebbe al nome di Roberto Piccoli. L’attaccante nato nel 2001 arriva da un’ottima stagione in maglia Cagliari con 10 gol e 3 assist in 37 partite ma a fine giugno dovrebbe tornare all’Atalanta, che è ancora proprietaria del cartellino, ma che vorrà liberarsene per la grande concorrenza in quel ruolo e soprattutto la possibilità di incassare una decina di milioni, che sarebbero interamente una plusvalenza, visto che il ragazzo è cresciuto nel settore giovanile della Dea.