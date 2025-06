Calciomercato Genoa News: Amady Camara l’alternativa a Piccoli

Il calciomercato Genoa si sta sviluppando attorno alla ricerca di un attaccante da regalare a Patrick Vieira, soprattutto dopo la sua decisione di rimanere in rossoblù per altri due anni, la dirigenza del grifone ha deciso che la cifra di 15 milioni per il riscatto di Pinamonti era esagerata facendolo così tornare a Sassuolo. Allo stesso tempo la dirigenza deve fare i conti con le possibili cessioni, visto che diversi calciatori interessano a club importanti dentro e fuori il nostro campionato, in questo caso sarà quindi necessario andare sul mercato per trovare chi possa sostituirli al meglio.

Nel reparto offensivo il primo profilo che piace è quello di Roberto Piccoli ma se la richiesta dell’Atalanta dovesse essere troppo alta o ci fosse l’inserimento di altre squadre il calciomercato Genoa andrebbe dritto sul suo secondo obiettivo, Amady Camara, attaccante maliano classe 2005 dello Sturm Graz con cui ha vinto il campionato austriaco. Quest’anno è stato impiegato in 19 partite nelle quali però non ha mai trovato il gol, la sua giovane età e il talento che ha dimostrato però hanno attirato il Genoa, oltre che il prezzo basso, intorno al milione di euro e alla possibilità di giocare come esterno.

Calciomercato Genoa News: Jeremy Toljan il sostituto di Zanoli

Il calciomercato Genoa ha poi completato il primo trasferimento, che però potrà essere ufficializzato dal primo del prossimo mese quando i contratti scadranno, infatti il primo giocatore ad unirsi ai rossoblù arriva a parametro zero dopo 7 anni passati nella sua attuale squadra. Il calciatore in questione è Jeremy Toljan che lascia il Sassuolo dopo una stagione con 34 presenze e 7 assist, andrà ad occupare come titolare la fascia di destra, soprattutto in caso di cessione di De Winter visto anche il mancato riscatto di Zanoli, il tedesco porta esperienza ed assist oltre che corsa.

C’è poi da tenere d’occhio la situazione di Morten Frendrup che nonostante abbia dato la propria disponibilità a rimanere al Genoa anche la prossima stagione piace a diverse squadre in Italia e in Europa, il danese infatti è seguito da Milan, Atalanta, Fiorentina e Inter per aggiungere muscoli al centrocampo ma anche dal West Ham, Brentford e Wolfsburg per la sua grande resistenza. Al momento l’idea del grifone è di trattenere il giocatore ma per un’offerta irrinunciabile potrebbe essere venduto anche se la dirigenza non ha ancora individuato un possibile successore.