Calciomercato Genoa News: Morten Frendrup grossa cessione inevitabile

La squadra rossoblù è riuscita a trasformare la stagione da potenzialmente fallimentare a ottima con il cambio di allenatore e l’arrivo di Patrick Vieira che è riuscito a raggiungere la salvezza anche con diverse giornate d’anticipo, oltre al tecnico francese poi ad essersi messo in mostra sono diversi giocatori che ora potrebbero essere ceduti per ottenere un’importante cifra. Il calciomercato Genoa dovrà riuscire a trattenere i suoi migliori giocatori o a riuscire a venderli in modo tale da ottenere importanti incassi da poi reinvestire nei sostituti che possano dare le stesse garanzie.

Il giocatore che sembra essere più vicino alla cessione è Morten Frendrup, il centrocampista danese di ventiquattro anni però non rimarrà in Italia nonostante l’interesse di diverse squadre, Milan, Roma, Juventus, Inter e Fiorentina su tutti ma volerà in Spagna dove si unirà al Real Betis. I biancoverdi infatti sono alla ricerca di un giocatore da mettere davanti alla difesa dopo la cessione di Jhonny Cardoso all’Atletico Madrid per 30 milioni, e sono disposti a offrire una cifra tra i 20 e i 30 milioni per aggiudicarsi il giocatore che quest’anno ha ottenuto 35 presenze e segnato 2 gol.

Calciomercato Genoa News: Johan Vasquez obiettivo di Gasperini

La seconda cessione che potrebbe concludere il calciomercato Genoa è quella di uno degli uomini simbolo di questi ultimi anni del grifone, il ventiseienne difensore centrale messicano Johan Vasquez che è diventato un obiettivo della Roma di Gasperini che è alla ricerca di allungare il reparto difensivo. Quest’anno ha giocato 36 partite nelle quali è anche riuscito a segnare 3 gol e sarebbe il perfetto tassello per il nuovo allenatore dei giallorossi e per il suo gioco, il prezzo è di circa 15 milioni ma i rossoblù cercheranno di chiederne almeno 20 per privarsi di uno dei membri più importanti dello spogliatoio.

Nel frattempo il grifone ha ufficializzato l’arrivo di Albert Gronbaek, trequartista o mezzala danese che arriva dallo Stade Rennes con la formula del prestito e che andrà, con tutta probabilità, a prendere il posto di VItinha come esterno offensivo con il portoghese che occuperà la zona centrale dell’attacco. Altro giocatore invece per cui invece potrebbero arrivare diverse offerte è il terzino sinistro Aaron Martin che il Milan sembrerebbe aver scelto come sostituto di Theo Hernandez ma per cui l’offerta ufficiale non arriverà prima dell’addio del francese verso l’Arabia Saudita.