CALCIOMERCATO GENOA NEWS, VIEIRA RINNOVA

Il calciomercato Genoa può confermare il proprio allenatore. Infatti Patrick Vieira era finito in orbita Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi e il muro del Como per Cesc Fabregas. Alla fine in nerazzurro è arrivato Cristian Chivu che saluterà il Parma.

Questa notizia ha fatto felice i tifosi del Genoa che dunque si tengono stretti il francese, capace di ottenere ottimi risultati in campionato, arrivando alla 13esima posizione e superando Verona, Cagliari, Parma, Lecce e le tre retrocesse Empoli, Venezia e Monza.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X, Patrick Vieira è pronto a rinnovare con il Genoa fino al 2027. Un rinnovo che testimonia l’ottimo lavoro svolto e la fiducia nel tecnico da parte di società, tifosi e giocatori.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, TOLJAN A PARAMETRO ZERO

Il calciomercato Genoa è pronta a mettere a referto il terzo colpo. Infatti Jeremy Toljan arriverà a parametro zero dal Sassuolo dopo essere arrivato nel lontano 2019 dal Borussia Dortmund. Ora rimasto senza contratto, firmerà per il Grifone.

Come detto ci sono stati altri due innesti in casa Genoa, a partire da Ellertsson che è stato già acquistato a gennaio e lasciato in prestito al Venezia fino a giugno. L’altro acquisto è stato Stanciu, attaccante esterno rumeno.