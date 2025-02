PAGELLA CALCIOMERCATO INTER: SOLO ZALEWSKI A GENNAIO

Per giudicare la pagella calciomercato Inter bisogna partire dall’assunto che la rosa nerazzurra, ed è un parere diffuso e confermato dal campo, sia difficilmente migliorabile: lo dice anche il campo perché l’Inter è virtualmente prima in classifica in Serie A (e lo sarà se vincerà giovedì a Firenze) ed è l’unica italiana qualificata agli ottavi di Champions League, con tanto di quarto posto nel super girone e l’ampia possibilità di arrivare in fondo per la seconda volta in tre anni. Dunque, Beppe Marotta non aveva certo bisogno di una rivoluzione invernale: del resto, anche quando era alla Juventus non apriva a straordinarie operazioni a stagione in corso, puntando su qualche occasione che il calciomercato gli concedesse qua e là.

Qui però, parlando della pagella calciomercato Inter, resta la sensazione che sia stato fatto troppo poco: l’unico acquisto è Nicola Zalewski, che ha bagnato il suo esordio nerazzurro con l’assist per Stefan De Vrij valso il pareggio nel derby. Un giocatore che sarà utile, e certamente un upgrade rispetto a Tajon Buchanan: il canadese di passaporto giamaicano è finito al Villarreal in prestito, uscita che non avrà effetti per Simone Inzaghi visto che la sua presenza ad Appiano Gentile è stata notata a stento. Così anche quella di Tomas Palacios, andato al Monza: le opzioni in difesa non mancano, ma forse – appunto – Marotta e Ausilio avrebbero potuto cogliere qualche opportunità.

ROSA GIÀ TOP MA FORSE…

La pagella calciomercato Inter è di difficile lettura: certamente la società ha pensato che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi fosse sufficiente per arrivare in fondo a tutte le competizioni, del resto l’anno scorso l’Inter ha stravinto lo scudetto con una squadra che era sostanzialmente identica. Dove risiedono allora le perplessità in sede di calciomercato? Soprattutto in due punti: innanzitutto, la rosa ha un’età media alta e in certe partite (Juventus e derby le prime due che vengono in mente) è sembrato che fisicamente qualche giocatore soffrisse parecchio, anche perché elementi come Henrikh Mkhitaryan e Stefan De Vrij, quest’ultimo per l’infortunio di Acerbi, giocano sempre.

Ecco, l’Inter avrebbe potuto puntare su qualche seconda linea per aumentare il turnover, niente di trascendentale ma qualche giocatore da buttare nella mischia come appunto è stato fatto per Zalewski, che saprà far riposare Federico Dimarco, questo anche se quest’anno c’è un Piotr Zielinski in più e anche Kristjan Asllani ha maggiore minutaggio. Però: sarà l’ex Empoli sufficiente se Hakan Calhanoglu dovesse soffrire fisicamente? Tema simile anche per l’attacco: forse il calciomercato invernale avrebbe potuto portare in dote qualche elemento di maggior impatto rispetto a Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Per tutto questo, la pagella calciomercato Inter presente voto 5,5 ma, come già detto, i nerazzurri sono comunque in corsa per vincere tutto.