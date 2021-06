CALCIOMERCATO INTER/ A. Paganin: “l’Inter non è favorita, nonostante Calhanoglu”

CALCIOMERCATO INTER: COSA CAMBIA CON CALHANOGLU?

L’acquisto di Calhanoglu, primo colpo di calciomercato dell’Inter, ha aperto il dibattito tra gli addetti ai lavori e tra i tifosi dell’Inter su quanto sia stato effettivamente un affare e sul tipo di apporto che il turco può dare alla causa nerazzurra. Un parere interessante è quello di Antonio Paganin, difensore dell’Inter, con cui ha conquistato due Coppe Uefa a inizio anni Novanta. Queste le sue impressioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “L’Inter doveva trovare un’alternativa a Eriksen, dopo quanto successo, e ha colto l’occasione. L’agente ha fatto il suo mestiere, niente di eclatante. L’Inter ha riempito una casella che doveva riempire. Fa specie che si passi da una sponda all’altra così, ma in passato è già successo”.

Tuttavia l’arrivo di Calhanoglu in luogo di Eriksen e l’ormai certa partenza di Hakimi in direzione Paris Saint Germain non fa dormire sonni tranquilli a nessun tifoso dell’Inter. Senza dimenticare che il danese aveva dato un contributo importante nella seconda parte di stagione, in coincidenza con un calo drastico del turco, che anche all’Europeo non ha brillato.

PAGANIN SUL CALCIOMERCATO: “L’INTER NON MI CONVINCE!”

Pur non essendo ancora ufficialmente iniziato il calciomercato Inter, con tante trattative ancora allo stato embrionale, Paganin ha già fatto una prima griglia di partenza, basandosi sulle scelte degli allenatori. Il mercato delle panchine ha ridisegnato la Serie A: “L’ago della bilancia è chi siede in panchina. La Juve ha rimesso la chiesa al centro del villaggio con Allegri. Tutto potrebbe tornare come prima. Così come ero fiducioso lo scorso anno, così quest’anno ho dubbi. Nella griglia di partenza non la vedo più in pole. Il Milan per me farà molta fatica”.

Una previsione coraggiosa ma, sperano i tutti i tifosi nerazzurri, non profetica, quella che l’ex difensore ha voluto fare in un’estate che, con ogni probabilità, riserverà tante voci e pochi colpi, soprattutto all’Inter, che deve cedere con molta fretta Hakimi, per poi concentrarsi su un’altra difficile situazione, quella di Lautaro Martinez, che potrebbe imitare il difensore marocchino e lasciare la squadra Campione d’Italia, probabilmente in direzione Spagna, per andare a raggiungere Suarez al centro dell’attacco dell’Atletico Madrid guidato da Simeone.



