CALCIOMERCATO INTER/ Ag. Keita: “Nerazzurri interessati, su Lukaku…”

CALCIOMERCATO INTER, IL RITORNO DI KEITA

L’Inter sta lavorando sul calciomercato estivo per migliorare l’organico in varie zone del campo e per farlo emergono sempre nuove interessanti idee. Stando a quanto rivelato dal procuratore Federico Pastorello, che ha avuto un incontro con i dirigenti nerazzurri a Milano, il club lombardo starebbe pensando al ritorno di Keita Balde Diao: “L’incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L’Inter può stare tranquilla su Lukaku? Certo, Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita Balde, l’Inter è ancora interessato: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando.” Lo scorso anno in prestito alla Sampdoria Keita ha collezionato 7 reti e due assist in 26 presenze totali tra campionato e Coppa Italia. I rumors di un suo possibile ritorno in Italia parevano farsi sempre più insistenti nei giorni scorsi e l’Inter potrebbe lavorare proprio in questo senso nelle prossime settimane così da regalare il senegalese a mister Inzaghi dopo i tempi della Lazio.

Calciomercato Inter/ Vanheusden ancora in prestito, c'è il Genoa

CALCIOMERCATO INTER, LE PAROLE DI CALHANOGLU

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da circa una quindicina di giorni e l’inter si è mossa subito fin dall’inizio completando il tesseramento di un nuovo giocatore come Hakan Calhanoglu. Rimasto svincolato dopo l’avventura ai cugini del Milan, con cui non ha trovato l’intesa per il rinnovo, il turco sarà un elemento fondamentale per i nerazzurri pensando anche ai tempi di recupero per il danese Eriksen dopo i guai ad Euro 2020. Interpellato da InterTv, Calhanoglu ha parlato del futuro all’Inter spiegando: “Ho conosciuto il mister e il suo staff. Indossare questa maglia vuol dire tante cose, lo scorso anno hanno vinto lo scudetto. Spero di vincerlo anche io. Essere qui è una grande cosa, l’Inter è un grande club. Ora dobbiamo lavorare duro. Nel tempo libero sto con la mia famiglia e i miei figli, a casa mi riposo meglio. In ritiro mi riposo quando finisce l’allenamento. Obiettivo? Il primo, per me e per tutti i compagni, è una stagione senza infortuni. Poi vogliamo vincere lo scudetto e fare grandi cose in Champions League. Ho scelto il 20 perché 10+10 fa 20. Ho sempre avuto la 10, ma qui era già stata presa.”

LEGGI ANCHE:

Bellerin all'Inter?/ Calciomercato news, lo spagnolo ha chiesto la cessione!Calciomercato Inter/ Joao Mario ad un passo dal Benfica ma lo Sporting protesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA