Calciomercato Inter/ Ashley Young torna all’Aston Villa: Cordaz il primo colpo

Ashley Young lascia l’Inter e fa ritorno all’Aston Villa, squadra nella quale ha militato dal 2007 al 2011, prima di spiccare il volo verso il Manchester United, voluto espressamente da Sir Alex Ferguson. Colpo di calciomercato in uscita, dunque. Il calciatore inglese si è congedato dal club nerazzurro con un messaggio sui suoi canali social: “Ringrazio l’Inter, i giocatori, lo staff e ovviamente i tifosi. L’accoglienza avuta dal primo giorno fino all’ultimo giorno è stata incredibile. Mi avete accolto nella famiglia nerazzurra a braccia aperte e non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Avrete sempre un posto nel mio cuore mentre vi guarderò da lontano”.

I numeri della sua esperienza all’Inter: 44 presenze in Serie A, con 5 reti segnate, 10 presenze nelle coppe europee. Young lascia i nerazzurri a scadenza di contratto e tornerà in Premier League dopo due anni, non prima di aver vinto lo scudetto che, come recita ancora nel suo addio social “ha reso il mio percorso all’Inter molto speciale e devo davvero ringraziare i miei compagni di squadra per quanto fatto: uno spogliatoio fantastico e un gruppo fantastico dentro e fuori dal campo. Mi avete aiutato tutti e vincendo lo scudetto abbiamo condiviso il momento più incredibile”.

Calciomercato Inter: Cordaz il primo colpo nerazzurro

Il primo innesto della nuova stagione dell’Inter è Alex Cordaz che corona il sogno di chiudere la carriera laddove è cominciata. Il portiere, protagonista per tanti anni a Crotone, sarà il terzo dopo Handanovic e Radu e porterà la sua esperienza oltre che la possibilità di essere schierato nelle liste Uefa come giocatore proveniente dal vivaio, avendo militato per tre anni, dal 1999 al 2002 in quello nerazzurro. Il suo arrivo, quindi, è più funzionale al rispetto di un regolamento che non a rispondere a un’esigenza tecnica, simile, per fare un paragone, al ruolo ricoperto da Pinsoglio nella Juventus.

Per rispettare questa regola, ma anche per valore tecnico del calciatore, è probabile che l’Inter mantenga in rosa Federico Dimarco, di rientro dal prestito a Verona, dove ha disputato la miglior stagione della sua giovane carriera. Potrebbe essere lui il sostituto di Young sulla fascia sinistra, a giocarsi il posto, al momento, con Matteo Darmian e Ivan Perisic, anche se per il croato si aspettano offerte per liberarsi del pesante ingaggio.



