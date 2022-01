CALCIOMERCATO INTER/ Attesa per Onana, ecco Zhang per rinnovi e acquisti

In questa sessione di calciomercato invernale la dirigenza dell’Inter è al lavoro per migliorare la squadra non solo nell’immediato ma anche in vista del prossimo futuro. Per questo motivo infatti i nerazzurri nelle scorse ore hanno messo sotto contratto il portiere Andrè Onana, ora all’Ajax con cui il contratto scadrà a giugno. L’estremo difensore camerunense sarà dunque l’erede del già trentasettenne Samir Handanovic ed il calciatore avrebbe effettuato le visite mediche di rito nella giornata di ieri.

Come spiegato dalla redazione di Tuttosport, Onana dovrebbe guadagnare tre milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni nella sua nuova avventura a Milano e l’annuncio ufficiale del trasferimento dovrebbe avvenire a febbraio. In casa Inter si attende inoltre anche l’arrivo di Steven Zhang con il presidente che assisterà ai prossimi impegni della squadra e discuterà delle mosse di mercato con i dirigenti.

CALCIOMERCATO INTER: ARRIVA IL PRESIDENTE ZHANG

Nella finestra di calciomercato di gennaio l’Inter lavora per trovare un esterno ed anche su diversi rinnovi di contratto. Il presidente Zhang dovrebbe dare il via libera per l’extra budget necessario a inserire un paio di rinforzi nella rosa di mister Inzaghi e si sta ragionando anche sul prolungamento del contratto di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato sta lasciando il segno pure in questa stagione e dovrebbe essere accontentata la sua richiesta di 6.5 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

