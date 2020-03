Calciomercato Inter/ Bayern Monaco pronto a riscattare Perisic: 20 mln sul tavolo

In vista della prossima sessione di calciomercato, in casa Inter non si parla solo di acquisti e cessioni, ma pure gli eventuali riscatti di prestiti chiusi in estate sono sul banco di discussione Ecco che in tal senso, in questo ultimi giorni, si parla moltissimo dell’eventuale riscatto da parte del Bayern Monaco di Ivan Perisic, operazione che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe portare nelle casse della società nerazzurra un bel tesoretto, da riutilizzare ovviamente nel mercato in entrata della prossima stagione. Sulla carta infatti tra le due società ballerebbero circa una ventina di milioni di euro, pattuiti in estate per l’eventuale riscatto del giocatore croato: una cifra importante tenuto conto che il calciatore quest’anno compirà 31 anni.

CALCIOMERCATO, IL BAYER PRONTO A RISCATTARE PERISIC

Pure in Baviera si è ben convinti di procedere col riscatto a fine stagione di Ivan Perisic, anche se al momento il giocatore è fuori gioco per un grave infortunio alla caviglia. E pure lo stesso giocatore ha dato il suo entusiastico assenso all’operazione, ben contento di proseguire ancora la sua avventura al Bayern Monaco (nonostante la partenza di Kovac, uno dei suoi sponsor principali). Insomma la situazione in casa del club biancorosso è ben chiara ma ora si attende la risposta dell’Inter, che vista la situazione potrebbe anche considerare uno sconticino sui 20 milioni chiesti inizialmente. In ogni caso per la società nerazzurra, l’intera operazione porterebbe un’ottima plusvalenza in bilancio per la cessione a titolo definitivo di Perisic.

