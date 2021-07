Calciomercato Inter/ Bellerin in pole position, Joao Mario al Benfica?

Hector Bellerin è sempre il nome più caldo per il calciomercato Inter: dopo l’ufficialità della cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, inevitabilmente la caccia all’erede del marocchino è diventata ancora di più la priorità dell’Inter in questa fase del calciomercato. Alla fine il Psg ha versato 68 milioni di euro immediatamente nelle casse dell’Inter (poi potrebbero aggiungersi altri 5 milioni di bonus vari), un toccasana per i conti della società anche se sicuramente doloroso dal punto di vista tecnico. Ora è inutile pensare a quello che poteva essere: si deve trovare il sostituto giusto e gli indizi parlano di Hector Bellerin sempre più in pole position da questo punto di vista, come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’Arsenal infatti sembra che abbia accettato la formula del prestito, ponendo però come condizione l’obbligo del riscatto a una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro. L’Inter vorrebbe invece il diritto di riscatto, ma intanto incassa questo passo avanti da parte dell’Arsenal, che prima non sembrava gradire alcun tipo di prestito.

CALCIOMERCATO INTER: BELLERIN SI AVVICINA, PER JOAO MARIO…

Se Bellerin è naturalmente il nome più caldo in entrata, ecco che il calciomercato Inter vive anche di cessioni. Quella di Hakimi è ormai cosa fatta e ufficiale, la dirigenza nerazzurra spera adesso di poter chiudere il più velocemente possibile anche la lunga ‘telenovela’ portoghese legata al nome di Joao Mario. Per lui di certo non ci saranno particolari rimpianti a Milano dal punto di vista tecnico, dal momento che la storia in nerazzurro di Joao Mario non è mai decollata: dopo l’ultima stagione vissuta in prestito allo Sporting Lisbona, la squadra nella quale era cresciuto e con la quale ha pure vinto il campionato, si pensava che il futuro di Joao Mario sarebbe stato appunto allo Sporting, invece adesso ci sono clamorosamente in pole position i cugini del Benfica, tanto che ieri si è presentato a Milano Rui Costa (oggi direttore sportivo del Benfica) per trattare personalmente con Beppe Marotta. L’accordo sembra esserci sia tra le due società (7,5 milioni di euro all’Inter) sia tra il Benfica e Joao Mario, resta solo da risolvere una possibile difficoltà legata a una clausola del contratto del 2016 con cui l’Inter aveva acquistato Joao Mario dallo Sporting Lisbona, che imporrebbe una penale di 30 milioni di euro in caso di cessione a un altro club portoghese.

