Calciomercato Inter News: l'attaccante francese potrebbe presto vestirsi di nerazzurro. Asllani può partire nonostante l'addio di Calha (22 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OTTIMISMO PER BONNY

Il calciomercato Inter è sempre più vicina ad acquistare Ange-Yoan Bonny del Parma. Giuseppe Marotta, prima della partita contro i giapponesi dell’Urawa finita 2-1 per i nerazzurri, ha confermato l’interesse per il francese.

“Parliamo di un giocatore dentro il nostro taccuino” – spiega il presidente – “ma non abbiamo ancora negoziato in modo approfondito. Lo faremo con calma. È da vedere la volontà del Parma, ma ci interessa‘. Insomma, i nerazzurri andranno presto alla carica senza fretta.

L’ex Chateauroux è reduce da una stagione da 6 gol e 4 assist in 37 partite di campionato, praticamente sempre impiegato sia da Fabio Pecchia sia da Cristian Chivu, tecnico che potrebbe ritrovare proprio all’Inter in caso di trasferimento.

Attaccante fisico, ma anche tecnico e rapido, molto simile per certi versi a Marcus Thuram. Bonny potrebbe rappresentare ciò che l’anno scorso Inzaghi non ha avuto ovvero qualcuno che facesse rifiatare l’ex attaccante del Gladbach.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU-GALATASARAY

Il calciomercato Inter resta in attesa di aggiornamento su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista è in orbita Galatasaray da tempo, ma quello che manca è un’offerta dei turchi che soddisfi le richieste dei nerazzurri, come spiegato da Marotta.

“Non abbiamo avuto richieste ufficiali, pertanto Calhanoglu è un giocatore a tutti gli effetti“, chiosa il numero uno del club meneghino, senza smentire una possibile cessione ma al tempo stesso confermando l’assenza di proposte.

In campo ieri sera contro l’Urawa al posto dell’ex Milan è andato Asllani che però non ha di nuovo convinto. Il suo futuro è in bilico e l’Inter, anche in caso di addio di Calhanoglu, potrebbe pensare di cedere lo stesso l’albanese.

