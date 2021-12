Calciomercato Inter/ Bremer promosso da avversario: ora è un obiettivo dei nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER: OBIETTIVO BREMER

Inter-Torino non è stata una semplice partita. Dopo il successo sul campo conquistato dai nerazzurri, grazie al gol di Dumfries, la partita si potrebbe ora giocare in chiave calciomercato. Gleison Bremer, nella gara di campionato sarebbe stato sotto particolare osservazione del duo Ausilio-Marotta, alla ricerca di rinforzi per il futuro. Il difensore brasiliano si è ben comportato nel confronto con Dzeko e Lautaro Martinez, diventando così tra i primi obiettivi del calciomercato dell’Inter.

La dirigenza nerazzurra sta guardando al futuro, e con il rinnovo di Stefan de Vrij ancora in fase di stallo (contratto in scadenza nel 2023), il club meneghino è pronta a tutelarsi proprio con Bremer. Per quanto riguarda il difensore olandese, assistito da Mino Raiola, non ci sarebbe ancora l’accordo per il prolungamento del contratto. Le parti dovrebbero incontrarsi nei prossimi mesi, e nel caso di cessione di De Vrij nella prossima finestra di mercato, l’Inter potrebbe chiudere fin da subito per il centrale del Torino.

CALCIOMERCATO INTER: PER BREMER OCCHIO ALLA CONCORRENZA

Gleison Bremer del Torino, avrebbe particolarmente colpito l’Inter nella gara disputata a San Siro. La dirigenza nerazzurra potrebbe quindi portare Bremer alla corte di Simone Inzaghi già nella prossima finestra di calciomercato. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l’entourage del calciatore e il club meneghino sarebbero già in contatto dalla scorsa estate, con il brasiliano che avrebbe già espresso il suo gradimento.

Il duo Ausilio-Marotta dovrà lavorare anche con il Torino per trovare un accordo. Urbano Cairo, patron dei granata valuterebbe il centrale brasiliano tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una richiesta che l’Inter non potrebbe soddisfare al momento. Il club nerazzurro dovrà quindi lavorare per strappare Bremer al Torino, e dovrà fare anche attenzione alla concorrenza dei cugini del Milan, del Napoli e delle inglesi Chelsea e Tottenham.

