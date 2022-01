CALCIOMERCATO INTER/ Brozovic ad un passo dal rinnovo aspettando la Supercoppa

L’Inter sta ragionando su più fronti in questa sessione di calciomercato invernale tra movimenti in entrata ed in uscita oltre a diversi rinnovi di contratto. L’arrivo del presidente Steven Zhang a Milano nei giorni scorsi sembra essere decisivo per risolvere più di una situazione, a cominciare dai dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin che verranno tutti riconfermati a loro volta per altre tre stagioni, ovvero fino al 2025.

Ginter all'Inter?/ Calciomercato: concorrenza dalla Spagna, piace pure Luiz Felipe

Un giocatore in particolare per cui si attende l’ufficialità del rinnovo di contratto è Marcelo Brozovic, in scadenza proprio al termine di questa annata calcistica e cioè nel giugno del 2022. Secondo i rumors delle ultime settimane, l’intenzione del club lombardo sarebbe quella di puntare ancora a lungo sul centrocampista croato, accontentando quindi le richieste formulate dallo stesso calciatore insieme al suo entourage in merito al prolungamento del suo rapporto con i milanesi.

Calciomercato Inter/ Conferme per i dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin

CALCIOMERCATO INTER: LE MOSSE DEI NERAZZURRI

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità del rinnovo di Marcelo Brozovic in questi frenetici giorni di calciomercato dovrebbe essere dato dall’Inter dopo la Supercoppa in programma mercoledì contro la Juventus. Per il mediano si era fatto avanti il Newcastle che però non ha convinto il calciatore se non per l’ingaggio che i bianconeri potevano offrirgli. La volontà di Brozovic sembra quella di continuare l’avventura italiana, andando a guadagnare 6 milioni di euro più bonus fino al giugno del 2026.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Addio a Kolarov e Sensi. Calano le quotazioni di Digne e Kurzawa

© RIPRODUZIONE RISERVATA