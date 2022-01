CALCIOMERCATO INTER/ Caicedo al posto di Correa, Kostic resta lontano

I dirigenti dell’Inter sembrano dover rivedere i propri piani di calciomercato per questa parte finale della sessione invernale. L’infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro l’Empoli da Correa lascia senza un attaccante il reparto avanzato di mister Simone Inzaghi, che dovrebbe appunto fare a meno dell’argentino per oltre un mese. I nerazzurri stanno quindi valutando chi potrebbe sostituirlo.

Calciomercato Inter/ Caicedo è il preferito per rimpiazzare Correa

Il nome più gettonato in questo senso pare essere quello di Felipe Caicedo, di proprietà del Genoa. Il tecnico interista lo ha già allenato per diverso tempo alla Lazio e la strategia sarebbe quella di aggiudicarselo con la formula del prestito e lo scarso spazio trovato in Liguria potrebbe accelerare la trattativa visto che l’Inter avrebbe già preso contatto con il suo agente, il procuratore Matteo Materazzi.

Calciomercato Inter/ Chieste informazioni per Thorsby, piace ad un ex nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

Dal calciomercato l’Inter avrebbe bisogno di pescare anche un nuovo esterno da alternare ad Ivan Perisic, in scadenza di contratto a giugno di quest’anno e quasi sicuramente destinato a non rinnovare a causa della distanza tra la sua richiesta e l’offerta della società. L’indiziato principale a vestire la maglia nerazzurra in questo senso pare essere Filip Kostic, di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Pure lui in scadenza al termine della stagione, i tedeschi continuano ad impiegarlo regolarmente e non hanno accettato la proposta da 10 milioni di euro per liberarlo subito ma secondo le indiscrezioni più recenti l’Inter potrebbe effettuare un nuovo tentativo in questi giorni.

