CALCIOMERCATO INTER: IPOTESI MAINOO

Grandi manovre per il calciomercato Inter, che non sta a guardare nonostante la sua posizione di assoluta “tranquillità”: ancora in corsa su tutti i fronti, la società nerazzurra dovrebbe anche continuare il ciclo con Simone Inzaghi a meno di offerte irrinunciabili per l’allenatore piacentino, ma certamente ha bisogno di mettere mano alla sua rosa che, avendo un’età media abbastanza alta, quest’anno ha fatto particolarmente fatica a tenere certi ritmi e necessita di qualche elemento in più anche per allungare le rotazioni. A centrocampo è già stata chiusa l’operazione Petar Sucic, ma potrebbe non bastare: anzi, si vocifera a gran voce che il calciomercato Inter possa dare l’assalto a Kobbie Mainoo.

Classe 2005 ma già con 10 presenze nella nazionale inglese, con cui ha anche giocato gli Europei venendo lanciato titolare da Gareth Southgate: la sua esplosione nel Manchester United si deve a Erik Ten Hag, Mainoo aveva ripagato risultando decisivo nella finale di FA Cup contro il Manchester City ma adesso, con l’arrivo di Ruben Amorim, le cose potrebbero cambiare. A dire il vero il suo scarso impiego in questa stagione si deve a guai muscolari che lo hanno tenuto fuori a lungo, quando c’è stato Mainoo ha giocato abbastanza regolarmente ma, ancora una volta, i Red Devils si preparano alla rivoluzione e anche il profilo del giovane Mainoo potrebbe finire nella lista degli epurati, rappresentando una grande occasione per l’Inter che potrebbe provarci sul serio.

CALCIOMERCATO INTER: IL PROFILO DI MAINOO

Cresciuto nel Manchester United, Kobbie Mainoo potrebbe essere il grande colpo del calciomercato Inter: viene valutato tra i 50 e i 55 milioni di euro, prezzo che potrebbe anche abbassarsi ma dal punto di vista economico si vedrà, certamente nel caso di una trattativa concreta i nerazzurri potrebbero anche provare a inserire qualche contropartita che faccia gola ai Red Devils. Intanto parliamo di un giocatore che è abituato a giocare in una mediana a due: questo faceva con Ten Hag e questo fa anche con Ruben Amorim pur se qualcosa tatticamente cambia. Mainoo è sostanzialmente un centrocampista centrale, che può fare la mezzala box to box: lo ha fatto chiaramente vedere nel corso della carriera.

È molto bravo a recuperare palloni e dunque può essere schierato al fianco di un regista per fare il frangiflutti, ma anche eventualmente come mezzala box to box guidando la transizione palla al piede. L’esperienza non gli manca pur essendo molto giovane, e forse per la sua definitiva maturazione gli serve davvero un’esperienza al di fuori di Old Trafford: magari Simone Inzaghi non gli garantirebbe da subito una maglia da titolare ma questo si vedrà anche con altre mosse di calciomercato. Certamente si tratterebbe di un’ottima operazione anche guardando al futuro, staremo a vedere se la società nerazzurra deciderà di affondare il colpo puntando realmente su Kobbie Mainoo.