Calciomercato Inter/ Cunha torna di moda, ma l’Hertha chiede…

Matheus Cunha continua a piacere alla dirigenza nerazzurra e l’Inter segue dunque con rinnovata attenzione questo attaccante classe 1999 dell’Hertha Berlino, che si è conquistato anche un posto nella Seleçao del Brasile, il che è sempre un attestato di qualità. Il portale specializzato calciomercato.com ha dunque fatto il punto della situazione su Matheus Cunha, che era già stato trattato dai dirigenti dell’Inter nella scorsa estate. L’idea aveva convinto Beppe Marotta e Piero Ausilio, tanto che il direttore sportivo nerazzurro era stato molto chiaro in tal senso: “Sì, Cunha ci piace”. Le caratteristiche tecniche del brasiliano farebbero comodo a tutti: vede la porta, salta l’uomo, fa sia prima sia la seconda punta. Questo in particolare renderebbe ideale Cunha per il 3-5-2 di Antonio Conte, dettaglio ovviamente non trascurabile. Insomma, fin qui tutto bene: perché dunque in estate Cunha non è arrivato all’Inter? Potrebbe farlo in futuro?

CALCIOMERCATO, CUNHA ALL’INTER? LA RICHIESTA DELL’HERTHA BERLINO

Il problema in estate è stata la valutazione da 35/40 milioni di euro, che ha reso impossibile l’operazione Cunha all’Inter: l’Hertha a gennaio scorso ha sborsato 18 milioni più bonus per averlo dal Lipsia, Cunha è esploso e il prezzo del suo cartellino è lievitato di conseguenza, perché la società di Berlino se ne sarebbe privata dopo pochi mesi solo per la classica “offerta irrinunciabile”. Parliamoci chiaro: grazie al suo ottimo rendimento, oggi la cifra non si è abbassato e quindi Cunha sotto i 40 milioni resta inavvicinabile. Tutto questo in piena epoca Covid, che rende più difficile per tutte le società fare operazioni che comportino un notevole esborso economico, difficoltà della quale ovviamente deve tenere conto anche l’Inter. Il colpo dunque non è andato a buon fine, ma il gradimento rimane elevato per Matheus Cunha: l’Inter lo segue e lo stima, chissà se questo in futuro potrà riaprire la porta a una trattativa…



