Calciomercato Inter/ Da Gervinho a Pellé o Eder: chi arriva in attacco?

Per il calciomercato Inter tiene banco soprattutto la necessità di completare un attacco molto forte (il migliore della Serie A) ma decisamente risicato a livello numerico, anche perché il giovane Andrea Pinamonti non è mai stato davvero preso in considerazione da Antonio Conte: la conseguenza è che si dipende troppo da Romelu Lukaku e ciò è un grosso rischio appena il belga accusa qualche problema, come si è visto in modo chiarissimo mercoledì pomeriggio contro la Sampdoria. Naturalmente la situazione economica fa sì che non siano possibili grossi investimenti sul calciomercato di gennaio per l’Inter, di conseguenza si cercano giocatori pronti, che possano dare una valida mano nella seconda metà della stagione in corso accettando un ruolo da riserva e senza garanzie per un futuro a lunga scadenza. Tradotto: giocatori di una certa età e che già conoscano bene il calcio italiano, evitando i rischi legati all’inserimento in una nuova realtà, anche se questo significa affidarsi a nomi che di certo non accendono la fantasia dei tifosi – e probabilmente nemmeno dello stesso Antonio Conte.

CALCIOMERCATO INTER: I NOMI PER L’ATTACCO

Vediamo dunque quali sono questi nomi caldi per l’attacco nel calciomercato Inter. Il primo potrebbe essere Eder, per una serie di motivi: ha già giocato nell’Inter, è già stato allenato da Conte in Nazionale ed è di proprietà dei “cugini” cinesi dello Jiangsu Suning, per cui anche la trattativa potrebbe essere la più semplice. Sempre dalla Cina potrebbe rientrare Graziano Pellé, che è svincolato dopo l’esperienza allo Shandong e vanta a sua volta l’esperienza con l’Italia dell’allora c.t. Antonio Conte. Il terzo nome possibile è quello di Gervinho, che sarebbe il preferito: qui però va convinto il Parma, e non è mai facile a gennaio prendere un giocatore a una squadra pericolante che è in lotta per la salvezza. Tutto diventerebbe più semplice se almeno Pinamonti – e magari anche Christian Eriksen, ma qui il discorso si fa ancora più complesso – andasse via, altrimenti si navigherà a vista. La soluzione più semplice sarebbe naturalmente quella di avere Lukaku sempre sano e in forma, ma nessuno può prevedere il futuro…



