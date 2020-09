Calciomercato Inter/ Darmian, c’è l’accordo col Parma. Vidal a un passo

Doppio colpo di calciomercato per l’Inter, che in queste ore lavora sui fronti Matteo Darmian e Arturo Vidal. Del cileno si è scritto tantissimo, partiamo allora dal giocatore del Parma: La Gazzetta dello Sport scrive che sarebbe praticamente tutto fatto per il terzo acquisto dell’Inter sulle fasce, dopo Hakimi e Kolarov. Infatti mancherebbero solo le firme per rendere ufficiale il passaggio di Matteo Darmian all’Inter, un profilo perfetto in questo calciomercato condizionato dal Coronavirus: il colpaccio per quanto riguarda gli esterni è stato appunto Hakimi, per il resto si punta a giocatori di esperienza, sia in Italia sia a livello internazionale, e che siano economicamente sostenibili. Ecco dunque che un affare da circa 5 milioni di euro (queste le cifre di cui si parla per vedere Darmian all’Inter) sarebbe perfetto sotto ogni punto di vista, dal momento che parliamo di un giocatore che ha anche vestito 36 volte la maglia azzurra e ha giocato con il Manchester United, ideale come primo ricambio per i titolari di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO INTER: LE ULTIME SU VIDAL

Tuttavia naturalmente tiene banco anche il futuro di Arturo Vidal, che dovrebbe essere davvero sempre più vicino all’Inter in questo particolare calciomercato. Sempre La Gazzetta dello Sport scrive che il centrocampista cileno sarebbe desideroso di presentarsi ad Appiano Gentile già lunedì, giorno del raduno dell’Inter per la nuova stagione 2019-2020. Questa sarebbe una buonissima notizia, anche perché la trattativa per la risoluzione del contratto con il Barcellona procede per il momento senza intoppi e dunque Vidal non dovrebbe avere problemi da questo punto di vista. La società catalana sostanzialmente pone un solo paletto: niente buonuscita per i giocatori fuori dal progetto, ai quali comunque verserà lo stipendio fino al giorno in cui troveranno una nuova squadra (che sono liberi di cercare). Se Vidal accettasse ciò, potrebbe davvero essere tutto fatto entro lunedì, perché fra il giocatore e la società nerazzurra c’è già l’accordo sulla base di un contratto biennale da 6 milioni di euro all’anno più opzione per una terza stagione.



