Calciomercato Inter/ Digne è un’ipotesi per il post-Perisic: si valuta un prestito

CALCIOMERCATO INTER: C’È DIGNE COME POST-PERISIC

Al momento, con il primo posto in classifica e un bis scudetto più che possibile, l’Inter e il calciomercato sono due strade che non si incrociano in maniera frenetica: Simone Inzaghi ha a disposizione una squadra che è ancora davanti alle altre, ha calciatori votati alla causa e con le cessioni estive ha anche messo a posto alcuni conti. Tuttavia, è chiaro che il modo per continuare a vincere è anche quello di rinnovarsi, e poi ci sono comunque delle questioni da risolvere: una di queste per esempio è legata al rinnovo di Ivan Perisic, perché il croato potrebbe anche lasciare i nerazzurri e quindi la società vuole farsi trovare pronta.

In casa c’è un cresciutissimo Federico Dimarco, ma il calciomercato potrebbe far arrivare un calciatore di esperienza: si fa per esempio il nome di Lucas Digne – lo scrive la Gazzetta dello Sport – che nella nostra Serie A ha anche giocato, vestendo la maglia della Roma. Da lì è passato al Barcellona e quindi all’Everton: Didier Deschamps lo convoca sempre in nazionale, è un elemento affidabile anche se rispetto a Perisic ha caratteristiche maggiormente difensive, essendo un terzino. Tuttavia, nel 3-5-2 di Inzaghi e dell’Inter potrebbe stare molto bene.

PER DIGNE STRADA PERCORRIBILE MA…

La strada che il calciomercato Inter dovrebbe intraprendere per arrivare a Digne è abbastanza in salita, tuttavia: intanto, solo per rimanere al nostro campionato c’è la concorrenza del Napoli, che sta valutando il possibile addio di Mario Rui e, al netto di questo, ha bisogno di rinforzi per aumentare le alternative a disposizione di Luciano Spalletti. In più, va tenuto conto che l’Everton preferirebbe monetizzare subito: la cessione di Digne sarebbe in questo caso abbastanza importante, ma l’Inter certamente – almeno per gennaio – ha in mente un’altra formula che sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

La valutazione del francese è di circa 25 milioni di euro, comunque trattabili; gli agenti di Digne sarebbero anche aperti al prestito ma bisognerà appunto vedere a quanto sarebbe fissato il riscatto, fermo restando che la cessione immediata del cartellino rimane l’opzione favorita dal club. Insomma, per come stanno le cose in questo momento sembra che l’affare che potrebbe portare Digne a vestire la maglia dell’Inter non sia di immediata realizzazione, anche perché il calciomercato di gennaio è di breve durata; tuttavia, potrebbero esserci delle novità interessanti nei prossimi giorni.



