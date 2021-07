CALCIOMERCATO INTER/ Empoli su Pinamonti, niente Turchia per Nainggolan

CALCIOMERCATO INTER, PINAMONTI VERSO L’EMPOLI

In casa Inter la dirigenza ha il suo bel da fare in questa finestra di calciomercato estivo. Al fine di sitemare l’organico i nerazzurri devono lasciar partire qualche elemento presente in rosa che non pare destinato a rientrare nel progetto del tecnico Simone Inzaghi e della società. In questo senso nella lista dei possibili partenti figura il nome di Andrea Pinamonti, giocatore che lo scorso anno ha collezionato 10 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da una rete in Serie A. Accostato a lungo al Cagliari nelle ultime settimane anche come contropartita tecnica per arrivare all’obiettivo Nahitan Nandez, in queste ore secondo le indiscrezioni provenienti da La Gazzetta dello Sport per il ventiduenne si sarebbe fatto avanti l’Empoli. I toscani vogliono cercare di far bene nel prossimo campionato e la possibilità di avere Pinamonti in prestito dall’Inter potrebbe essere più che un vantaggio per loro ma al momento l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio da oltre due milioni di euro percepito dal centravanti per il quale l’Inter dovrebbe partecipare di tasca propria.

CALCIOMERCATO INTER, AFFARI CON IL CAGLIARI

L’Inter sta lavorando anche sui movimenti in uscita in queste settimane di calciomercato. Nelle scorse ore ha completato il trasferimento del terzino brasiliano Dalbert al Cagliari ed il giocatore ha parlato così tramite i canali della società sarda: “Sono felice di essere qui al Cagliari. Ho parlato con i miei amici e mi hanno parlato bene della squadra, delle strutture e della città. Per questo ho detto sì. Sono più offensivo che difensivo, voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza, ma voglio raggiungere anche qualcosa in più. Vogliamo fare una bella stagione. Nainggolan mi ha parlato benissimo e sono contento di avere in squadra Joao Pedro. Sono felicissimo. Il mister mi lascia libero di fare quello che so fare meglio, attaccare. Voglio fare tanti assist e gol.” Intanto i nerazzurri potrebbero avere nuovi contatti proprio con il Cagliari in merito a Radja Nainggolan, il quale attende ancora una buonuscita per poi tornare in Sardegna avendo pure rifiutato la corte del Besiktas, come si legge anche da calciomercato.com. Come riporta centotrentuno.com, il presidente dei sardi Tommaso Giulini alla Rai ha spiegato: “Quello più importante è creare un gruppo forte, come ha fatto l’Italia all’Europeo. Nainggolan? Se dovesse tornare, anche lui è uno dei ‘vecchi’ e reincarnerebbe lo spirito del Cagliari”.

