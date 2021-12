Calciomercato Inter/ Frattesi supera Nandez, è la prima scelta a centrocampo

La ricerca di un centrocampista è sicuramente un tema molto caldo per il calciomercato Inter, in primo piano fra i nomi seguiti dai nerazzurri c’è da tempo Nahitan Nandez, ma la novità è che adesso il preferito dell’Inter sembra essere diventato Davide Frattesi, come spiega La Gazzetta dello Sport. Già a gennaio dovrebbe andare via Matias Vicino, mentre in estate dovrebbe chiudersi l’avventura di Arturo Vidal all’Inter, per questo Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo per trovare i sostituti.

CALCIOMERCATO LAZIO/ Milinkovic-Savic, scintille con Sarri e il Manchester United...

L’obiettivo sarebbe quello di trovare un centrocampista che sappia fare bene entrambe le fasi e che sia funzionale per l’idea di calcio di Simone Inzaghi, che in pochi mesi ha conquistato l’Inter con numeri eccellenti. Altro aspetto da non trascurare è quello economico: la situazione delle casse nerazzurre non è più così critica, ma di certo sono vietate le spese folli. Almeno per gennaio è escluso un investimento corposo. Si punta al prestito, al massimo oneroso, con diritto di riscatto oppure obbligo legato a determinate condizioni. Come detto, il “duello” sembra essere tra Frattesi e Nandez, con l’italiano ora in pole position.

CALCIOMERCATO ROMA/ Mourinho apre al prestito di Calafiori: c'è il Cagliari

CALCIOMERCATO INTER: TRA FRATTESI E NANDEZ A CENTROCAMPO

Nahitan Nandez è da tempo uno dei nomi più caldi per il calciomercato Inter: il calciatore uruguaiano è in uscita da un Cagliari in evidente difficoltà. Il presidente sardo Tommaso Giulini ha promesso a Nandez di partire e sarebbe disposto ad abbassare la richiesta del 30-40%, arrivando a chiedere una ventina di milioni, l’Inter ha però preso tempo perché il centrocampista sudamericano al momento non è più una priorità. D’altronde non c’è nemmeno particolare necessità di battere la concorrenza, perché sembra che Nandez non sia più una prima scelta nemmeno per il Napoli, che in estate si era mosso concretamente.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Movimenti in porta: arriva Dragowski in prestito a gennaio?

Questo perché l’Inter sembra preferire la soluzione di un rinforzo giovane e italiano: un nome possibile è anche quello di Giulio Maggiore dello Spezia, ma la prima scelta sarebbe appunto Davide Frattesi, che sta disputando una stagione eccellente con il Sassuolo. ​I rapporti tra Carnevali e Marotta possono aiutare, ma salvo clamorosi sviluppi è un discorso per la prossima estate perché il Sassuolo non vorrebbe perdere Frattesi a gennaio. Attenzione alla Roma, che tra l’altra vanta il 30% garantito da un’eventuale futura rivendita del giocatore da parte degli emiliani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA